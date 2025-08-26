Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı: 'Potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında...'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/trump-fed-yonetim-kurulu-uyesi-cooku-gorevden-aldi-potansiyel-olarak-suc-teskil-eden-davranisiniz-1098829662.html
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u 'ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle 'derhal yürürlüğe girecek şekilde' görevinden aldığını bildirdi.Trump, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaştı:Cook'un bir veya daha fazla ipotek sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı.Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.Neler olmuştu?Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullanmıştı.Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir ipotek müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yapmıştı.
