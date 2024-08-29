https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/trump-suikasti-saldirgan-kennedy-suikastini-arastirmis-1087409019.html

Trump suikastı: Saldırgan, Kennedy suikastını araştırmış

Trump suikastı: Saldırgan, Kennedy suikastını araştırmış

Sputnik Türkiye

Trump suikastı soruşturmasını yürüten FBI, olayda yabancı müdahaleye dair kanıt olmadığını ifade etti. Suikastçı Crooks, ayrıca Kennedy suikastının detaylarını... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T11:32+0300

2024-08-29T11:32+0300

2024-08-29T11:32+0300

dünya

john f. kennedy

kennedy suikasti

lee harvey oswald

donald trump

suikast girişimi

suikast

thomas matthew crooks

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Suikasta dair yeni bulguları açıklayan FBI, Trump’ın vurulduğu tüfeğin fotoğrafını paylaşarak Crooks’ın tek başına hareket ettiğini ve yabancı müdahale kanıtına rastlanmadığını ifade etti. Suikastçının internet aramalarını da incelendiği soruşturmada Crooks’un 1963'teki Kennedy suikastının detaylarını araştırdığı belirledi.Kennedy’i öldüren Lee Harvey Oswald'ın başkandan ne kadar uzakta olduğunu araştıran Thomas Crooks, ayrıca Trump’ın miting tarihlerini incelediği belirlendi. Crooks, Trump’ın Pensilvanya'daki mitingi suikast girişimi için ‘fırsat’ olarak gördüğü ifade edildi.Ne olmuştu?ABD Başkan Adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırı suikast girişimi olarak tanımlanmış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/pakistanda-son-48-yilin-yagis-rekoru-kirildi-sel-felaketi-meydana-geldi-260-olu-1087408760.html

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john f. kennedy, kennedy suikasti, lee harvey oswald, donald trump, suikast girişimi, suikast, thomas matthew crooks