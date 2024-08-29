https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/trump-suikasti-saldirgan-kennedy-suikastini-arastirmis-1087409019.html
Trump suikastı: Saldırgan, Kennedy suikastını araştırmış
Trump suikastı: Saldırgan, Kennedy suikastını araştırmış
Sputnik Türkiye
Trump suikastı soruşturmasını yürüten FBI, olayda yabancı müdahaleye dair kanıt olmadığını ifade etti. Suikastçı Crooks, ayrıca Kennedy suikastının detaylarını... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:32+0300
2024-08-29T11:32+0300
2024-08-29T11:32+0300
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suikast
thomas matthew crooks
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Suikasta dair yeni bulguları açıklayan FBI, Trump’ın vurulduğu tüfeğin fotoğrafını paylaşarak Crooks’ın tek başına hareket ettiğini ve yabancı müdahale kanıtına rastlanmadığını ifade etti. Suikastçının internet aramalarını da incelendiği soruşturmada Crooks’un 1963'teki Kennedy suikastının detaylarını araştırdığı belirledi.Kennedy’i öldüren Lee Harvey Oswald'ın başkandan ne kadar uzakta olduğunu araştıran Thomas Crooks, ayrıca Trump’ın miting tarihlerini incelediği belirlendi. Crooks, Trump’ın Pensilvanya'daki mitingi suikast girişimi için ‘fırsat’ olarak gördüğü ifade edildi.Ne olmuştu?ABD Başkan Adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırı suikast girişimi olarak tanımlanmış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/pakistanda-son-48-yilin-yagis-rekoru-kirildi-sel-felaketi-meydana-geldi-260-olu-1087408760.html
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john f. kennedy, kennedy suikasti, lee harvey oswald, donald trump, suikast girişimi, suikast, thomas matthew crooks
john f. kennedy, kennedy suikasti, lee harvey oswald, donald trump, suikast girişimi, suikast, thomas matthew crooks
Trump suikastı: Saldırgan, Kennedy suikastını araştırmış
Trump suikastı soruşturmasını yürüten FBI, olayda yabancı müdahaleye dair kanıt olmadığını ifade etti. Suikastçı Crooks, ayrıca Kennedy suikastının detaylarını araştırmış.
Suikasta dair yeni bulguları açıklayan FBI, Trump’ın vurulduğu tüfeğin fotoğrafını paylaşarak Crooks’ın tek başına hareket ettiğini ve yabancı müdahale kanıtına rastlanmadığını ifade etti. Suikastçının internet aramalarını da incelendiği soruşturmada Crooks’un 1963'teki Kennedy suikastının detaylarını araştırdığı belirledi.
Kennedy’i öldüren Lee Harvey Oswald'ın başkandan ne kadar uzakta olduğunu araştıran Thomas Crooks, ayrıca Trump’ın miting tarihlerini incelediği belirlendi. Crooks, Trump’ın Pensilvanya'daki mitingi suikast girişimi için ‘fırsat’ olarak gördüğü ifade edildi.
ABD Başkan Adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırı suikast girişimi olarak tanımlanmış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştı.