Trump: Saldırı Netanyahu'nun verdiği bir karardı, benim verdiğim bir karar değil

Bu sabah, Trump Yönetimi, ABD Ordusu tarafından İsrail'in, ne yazık ki Katar'ın başkenti Doha'nın bir bölümünde konuşlanmış olan Hamas'a saldırdığı konusunda bilgilendirildi. Bu, Başbakan Netanyahu tarafından verilen bir karardı, benim tarafımdan verilen bir karar değildi.



Egemen bir ulus ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki olan ve barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca risk alan Katar'ın içlerine tek taraflı bombalar atmak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamaz. Ancak, Gazze'de yaşayanların sefaletinden çıkar sağlayan Hamas'ı ortadan kaldırmak değerli bir hedeftir.



Özel Temsilci Steve Witkoff'a, Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında derhal bilgilendirmesi talimatını verdim; ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geçti. Katar'ı güçlü bir müttefik ve ABD'nin dostu olarak görüyorum ve saldırının yeri konusunda çok üzgünüm.



TÜM rehinelerin ve ölenlerin bedenlerinin serbest bırakılmasını ve bu savaşın HEMEN SONLANMASINI istiyorum! Saldırıdan sonra Başbakan Netanyahu ile de görüştüm. Başbakan bana barış yapmak istediğini söyledi.



Bu talihsiz olayın BARIŞ için bir fırsat olabileceğine inanıyorum. Ayrıca Katar Emiri ve Başbakanı ile görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Böyle bir şeyin topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim.



Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!