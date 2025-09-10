Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-saldiri-netanyahunun-verdigi-bir-karardi-benim-verdigim-bir-karar-degil-1099241834.html
Trump: Saldırı Netanyahu'nun verdiği bir karardı, benim verdiğim bir karar değil
Trump: Saldırı Netanyahu'nun verdiği bir karardı, benim verdiğim bir karar değil
Sputnik Türkiye
İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkında konuşan ABD Donald Trump, saldırı kararının Netanyahu tarafından... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T00:05+0300
2025-09-10T00:05+0300
dünya
ortadoğu
haberler
donald trump
katar
i̇srail
gazze
hamas
truth social
trump yönetimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316648_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e13061a001d7f99569e34141c1873f71.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a saldırı kararının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından alındığını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katar-bu-acik-saldiriya-yanit-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1099241449.html
katar
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316648_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9ab85ec124d7b025728c30eb11eea9f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, haberler, donald trump, katar, i̇srail, gazze, hamas, truth social, trump yönetimi
ortadoğu, haberler, donald trump, katar, i̇srail, gazze, hamas, truth social, trump yönetimi

Trump: Saldırı Netanyahu'nun verdiği bir karardı, benim verdiğim bir karar değil

00:05 10.09.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkında konuşan ABD Donald Trump, saldırı kararının Netanyahu tarafından alındığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a saldırı kararının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından alındığını söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bu sabah, Trump Yönetimi, ABD Ordusu tarafından İsrail'in, ne yazık ki Katar'ın başkenti Doha'nın bir bölümünde konuşlanmış olan Hamas'a saldırdığı konusunda bilgilendirildi. Bu, Başbakan Netanyahu tarafından verilen bir karardı, benim tarafımdan verilen bir karar değildi.

Egemen bir ulus ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki olan ve barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca risk alan Katar'ın içlerine tek taraflı bombalar atmak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamaz. Ancak, Gazze'de yaşayanların sefaletinden çıkar sağlayan Hamas'ı ortadan kaldırmak değerli bir hedeftir.

Özel Temsilci Steve Witkoff'a, Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında derhal bilgilendirmesi talimatını verdim; ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geçti. Katar'ı güçlü bir müttefik ve ABD'nin dostu olarak görüyorum ve saldırının yeri konusunda çok üzgünüm.

TÜM rehinelerin ve ölenlerin bedenlerinin serbest bırakılmasını ve bu savaşın HEMEN SONLANMASINI istiyorum! Saldırıdan sonra Başbakan Netanyahu ile de görüştüm. Başbakan bana barış yapmak istediğini söyledi.

Bu talihsiz olayın BARIŞ için bir fırsat olabileceğine inanıyorum. Ayrıca Katar Emiri ve Başbakanı ile görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Böyle bir şeyin topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Katar: Bu açık saldırıya yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Dün, 23:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала