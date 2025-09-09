Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katar-bu-acik-saldiriya-yanit-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1099241449.html
Katar: Bu açık saldırıya yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkında konuştu.Saldırıyı 'kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail’in devlet terörü olarak' nitelendirerek, 'saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını' vurguladı.Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
23:45 09.09.2025 (güncellendi: 00:12 10.09.2025)
© AA / Mehmet Serkan ŞafakKatar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
© AA / Mehmet Serkan Şafak
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas heyetine yönelik saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkında konuştu.
Saldırıyı 'kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail’in devlet terörü olarak' nitelendirerek, 'saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını' vurguladı.
Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz. İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir. İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor. Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmelerinin başarılı olması için her türlü çabayı gösterdik, ancak şu anda ateşkes anlaşması İsrail tarafından baltalandı. Bugünkü saldırıdan sonra hiçbir anlaşma yürürlükte kalmadı.

