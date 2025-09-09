Katar: Bu açık saldırıya yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz. İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir. İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor. Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmelerinin başarılı olması için her türlü çabayı gösterdik, ancak şu anda ateşkes anlaşması İsrail tarafından baltalandı. Bugünkü saldırıdan sonra hiçbir anlaşma yürürlükte kalmadı.