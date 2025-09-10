https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-rusyayi-ekonomik-olarak-izole-etmenin-bir-anlami-olmadigina-inaniyor-1099260869.html

‘Trump, Rusya'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inanıyor’

ABD Başkanı Trump'ın, Moskova'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inandığını söyleyen Yardımcısı Vance, Ukrayna ihtilafının çözümü için... 10.09.2025

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, One America News televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizinde bir barış anlaşmasına varılmasını umudunu dile getirdi.Vance, “Başkan (Donald Trump), Avrupalılara ve Ruslara karşı çok açıktı. Rusya'nın ekonomik olarak izole edilmesi için hiçbir neden görmediğini açıkça söyledi” ifadesini kullandı.Ukrayna ihtilafının çözümü üzerindeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Başkan Yardımcısı, “Sonunda barışçıl bir çözüme ulaşılacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Vance, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik alanda bir dizi üretken anlaşmaya açık olduğunu ekledi.

