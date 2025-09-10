Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
'Trump, Rusya'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inanıyor'
‘Trump, Rusya'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inanıyor’
‘Trump, Rusya'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inanıyor’
ABD Başkanı Trump'ın, Moskova'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inandığını söyleyen Yardımcısı Vance, Ukrayna ihtilafının çözümü için... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
abd
j.d. vance
donald trump
ukrayna
rusya
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, One America News televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizinde bir barış anlaşmasına varılmasını umudunu dile getirdi.Vance, “Başkan (Donald Trump), Avrupalılara ve Ruslara karşı çok açıktı. Rusya'nın ekonomik olarak izole edilmesi için hiçbir neden görmediğini açıkça söyledi” ifadesini kullandı.Ukrayna ihtilafının çözümü üzerindeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Başkan Yardımcısı, “Sonunda barışçıl bir çözüme ulaşılacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Vance, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik alanda bir dizi üretken anlaşmaya açık olduğunu ekledi.
ukrayna
rusya
13:59 10.09.2025
ABD Başkanı Trump'ın, Moskova'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inandığını söyleyen Yardımcısı Vance, Ukrayna ihtilafının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, One America News televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizinde bir barış anlaşmasına varılmasını umudunu dile getirdi.
Vance, “Başkan (Donald Trump), Avrupalılara ve Ruslara karşı çok açıktı. Rusya'nın ekonomik olarak izole edilmesi için hiçbir neden görmediğini açıkça söyledi” ifadesini kullandı.
Ukrayna ihtilafının çözümü üzerindeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Başkan Yardımcısı, “Sonunda barışçıl bir çözüme ulaşılacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ruslara ve Ukraynalılara mesajımız şu ki, bu sizin çıkarınıza değil, bizim de çıkarımıza değil. Dünyanın bu bölgesinde barışı tesis etmek herkesin çıkarına.
Vance, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik alanda bir dizi üretken anlaşmaya açık olduğunu ekledi.
