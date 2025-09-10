ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın dış yardımları durdurmasına izin verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-dis-yardimlari-durdurmasina-izin-verdi-1099258057.html
10.09.2025
2025-09-10T12:56+0300
2025-09-10T12:56+0300
2025-09-10T12:56+0300
dünya
yüksek mahkeme
kongre partisi (hindistan)
dışişleri bakanlığı
abd
abd
donald trump
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_0:0:2473:1392_1920x0_80_0_0_1cf85d475118804230e94ca4125a44ac.jpg
ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump yönetiminin dış yardımları dondurma kararına yönelik geçici idari durdurma kararı yayımladı. Böylece alt mahkemelerin ödemelerin yapılmasını zorunlu kılan kararları askıya alınmış oldu.Trump yönetiminin başvurusu değerlendirilecekMahkemenin geçici izni, Trump yönetiminin önceki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar geçerli olacak. Bu süreçte, dış yardım ödemelerinin devamı için dava açan grupların Kongre onaylı fonları yeniden tedarik etmesi oldukça güçleşecek.Alt mahkemelerle mücadele sürüyorAmerikan basınına göre, Trump yönetimi uzun süredir dış yardım harcamalarının kısılmasını engelleyen alt mahkeme kararlarıyla mücadele ediyor. Yönetim, dış yardımların ödenmesinin “ABD dış politikasına zarar verdiğini” savunuyor.Başvuru süreci ve ilk kararnameTrump yönetimi, Ağustos ayında dış yardımların durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Başvuruda, temyiz süreci devam ederken bölge mahkemelerinin ödemeleri sürdürme kararının yürürlükte kalmasının dış politika hedeflerini baltaladığı belirtilmişti.Trump, 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz dış yardımları durduran bir kararname imzalamış, ABD kurumlarına yapılan tüm uluslararası ödemelerin 90 gün boyunca incelenmesini talep etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak’ta USAID ve ilgili kurumlar tarafından finanse edilen tüm yardımların askıya alındığını açıklamıştı.Dış politikada yeni gerilimKarar, ABD’nin dış yardım politikası üzerinde tartışmaları artırırken, Washington’da hem iç hukuk dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkilemesi bekleniyor.
abd
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_133:0:2330:1648_1920x0_80_0_0_9f02b9c3460bb14d97ea58829da9fe11.jpg
ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici olarak durdurmasına izin verdi. Karar, Kongre tarafından onaylanan ödemelerin yeniden sağlanmasını zorlaştırırken, Washington’da dış politika ve hukuk tartışmalarını da alevlendirdi.
ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump yönetiminin dış yardımları dondurma kararına yönelik geçici idari durdurma kararı yayımladı. Böylece alt mahkemelerin ödemelerin yapılmasını zorunlu kılan kararları askıya alınmış oldu.
Trump yönetiminin başvurusu değerlendirilecek
Mahkemenin geçici izni, Trump yönetiminin önceki temyiz başvurusu
sonuçlanana kadar geçerli olacak. Bu süreçte, dış yardım ödemelerinin devamı için dava açan grupların Kongre
onaylı fonları yeniden tedarik etmesi oldukça güçleşecek.
Alt mahkemelerle mücadele sürüyor
Amerikan basınına göre, Trump yönetimi uzun süredir dış yardım harcamalarının kısılmasını engelleyen alt mahkeme kararlarıyla mücadele ediyor. Yönetim, dış yardımların ödenmesinin “ABD dış politikasına zarar verdiğini” savunuyor.
Başvuru süreci ve ilk kararname
Trump yönetimi, Ağustos ayında dış yardımların durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye
başvurmuştu. Başvuruda, temyiz süreci devam ederken bölge mahkemelerinin ödemeleri sürdürme kararının yürürlükte kalmasının dış politika hedeflerini baltaladığı belirtilmişti.
Trump, 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz dış yardımları durduran bir kararname imzalamış, ABD
kurumlarına yapılan tüm uluslararası ödemelerin 90 gün boyunca incelenmesini talep etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı
da 27 Ocak’ta USAID
ve ilgili kurumlar tarafından finanse edilen tüm yardımların askıya alındığını açıklamıştı.
Dış politikada yeni gerilim
Karar, ABD’nin dış yardım politikası üzerinde tartışmaları artırırken, Washington’da hem iç hukuk dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkilemesi bekleniyor.