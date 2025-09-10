https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-dis-yardimlari-durdurmasina-izin-verdi-1099258057.html

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın dış yardımları durdurmasına izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın dış yardımları durdurmasına izin verdi

Sputnik Türkiye

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici olarak durdurmasına izin verdi. Karar, Kongre tarafından... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T12:56+0300

2025-09-10T12:56+0300

2025-09-10T12:56+0300

dünya

yüksek mahkeme

kongre partisi (hindistan)

dışişleri bakanlığı

abd

abd

donald trump

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_0:0:2473:1392_1920x0_80_0_0_1cf85d475118804230e94ca4125a44ac.jpg

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump yönetiminin dış yardımları dondurma kararına yönelik geçici idari durdurma kararı yayımladı. Böylece alt mahkemelerin ödemelerin yapılmasını zorunlu kılan kararları askıya alınmış oldu.Trump yönetiminin başvurusu değerlendirilecekMahkemenin geçici izni, Trump yönetiminin önceki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar geçerli olacak. Bu süreçte, dış yardım ödemelerinin devamı için dava açan grupların Kongre onaylı fonları yeniden tedarik etmesi oldukça güçleşecek.Alt mahkemelerle mücadele sürüyorAmerikan basınına göre, Trump yönetimi uzun süredir dış yardım harcamalarının kısılmasını engelleyen alt mahkeme kararlarıyla mücadele ediyor. Yönetim, dış yardımların ödenmesinin “ABD dış politikasına zarar verdiğini” savunuyor.Başvuru süreci ve ilk kararnameTrump yönetimi, Ağustos ayında dış yardımların durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Başvuruda, temyiz süreci devam ederken bölge mahkemelerinin ödemeleri sürdürme kararının yürürlükte kalmasının dış politika hedeflerini baltaladığı belirtilmişti.Trump, 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz dış yardımları durduran bir kararname imzalamış, ABD kurumlarına yapılan tüm uluslararası ödemelerin 90 gün boyunca incelenmesini talep etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak’ta USAID ve ilgili kurumlar tarafından finanse edilen tüm yardımların askıya alındığını açıklamıştı.Dış politikada yeni gerilimKarar, ABD’nin dış yardım politikası üzerinde tartışmaları artırırken, Washington’da hem iç hukuk dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/isvecin-yeni-saglik-bakani-basin-toplantisinda-bayildi-1099256819.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüksek mahkeme, kongre partisi (hindistan), dışişleri bakanlığı, abd, abd, donald trump, yılsonu2025