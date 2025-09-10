Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın dış yardımları durdurmasına izin verdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın dış yardımları durdurmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici olarak durdurmasına izin verdi. Karar, Kongre tarafından... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump yönetiminin dış yardımları dondurma kararına yönelik geçici idari durdurma kararı yayımladı. Böylece alt mahkemelerin ödemelerin yapılmasını zorunlu kılan kararları askıya alınmış oldu.Trump yönetiminin başvurusu değerlendirilecekMahkemenin geçici izni, Trump yönetiminin önceki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar geçerli olacak. Bu süreçte, dış yardım ödemelerinin devamı için dava açan grupların Kongre onaylı fonları yeniden tedarik etmesi oldukça güçleşecek.Alt mahkemelerle mücadele sürüyorAmerikan basınına göre, Trump yönetimi uzun süredir dış yardım harcamalarının kısılmasını engelleyen alt mahkeme kararlarıyla mücadele ediyor. Yönetim, dış yardımların ödenmesinin “ABD dış politikasına zarar verdiğini” savunuyor.Başvuru süreci ve ilk kararnameTrump yönetimi, Ağustos ayında dış yardımların durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Başvuruda, temyiz süreci devam ederken bölge mahkemelerinin ödemeleri sürdürme kararının yürürlükte kalmasının dış politika hedeflerini baltaladığı belirtilmişti.Trump, 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz dış yardımları durduran bir kararname imzalamış, ABD kurumlarına yapılan tüm uluslararası ödemelerin 90 gün boyunca incelenmesini talep etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak’ta USAID ve ilgili kurumlar tarafından finanse edilen tüm yardımların askıya alındığını açıklamıştı.Dış politikada yeni gerilimKarar, ABD’nin dış yardım politikası üzerinde tartışmaları artırırken, Washington’da hem iç hukuk dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkilemesi bekleniyor.
12:56 10.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Trump Beyaz Saray'da açıklama yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici olarak durdurmasına izin verdi. Karar, Kongre tarafından onaylanan ödemelerin yeniden sağlanmasını zorlaştırırken, Washington’da dış politika ve hukuk tartışmalarını da alevlendirdi.
ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump yönetiminin dış yardımları dondurma kararına yönelik geçici idari durdurma kararı yayımladı. Böylece alt mahkemelerin ödemelerin yapılmasını zorunlu kılan kararları askıya alınmış oldu.

Trump yönetiminin başvurusu değerlendirilecek

Mahkemenin geçici izni, Trump yönetiminin önceki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar geçerli olacak. Bu süreçte, dış yardım ödemelerinin devamı için dava açan grupların Kongre onaylı fonları yeniden tedarik etmesi oldukça güçleşecek.

Alt mahkemelerle mücadele sürüyor

Amerikan basınına göre, Trump yönetimi uzun süredir dış yardım harcamalarının kısılmasını engelleyen alt mahkeme kararlarıyla mücadele ediyor. Yönetim, dış yardımların ödenmesinin “ABD dış politikasına zarar verdiğini” savunuyor.

Başvuru süreci ve ilk kararname

Trump yönetimi, Ağustos ayında dış yardımların durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Başvuruda, temyiz süreci devam ederken bölge mahkemelerinin ödemeleri sürdürme kararının yürürlükte kalmasının dış politika hedeflerini baltaladığı belirtilmişti.
Trump, 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz dış yardımları durduran bir kararname imzalamış, ABD kurumlarına yapılan tüm uluslararası ödemelerin 90 gün boyunca incelenmesini talep etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak’ta USAID ve ilgili kurumlar tarafından finanse edilen tüm yardımların askıya alındığını açıklamıştı.

Dış politikada yeni gerilim

Karar, ABD’nin dış yardım politikası üzerinde tartışmaları artırırken, Washington’da hem iç hukuk dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkilemesi bekleniyor.
