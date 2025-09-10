https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-putin-ile-yakinda-gorusecegini-soyledi-1099243176.html

Trump, Putin ile yakında görüşeceğini söyledi

Trump, Putin ile yakında görüşeceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Trump, bu hafta veya gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T04:25+0300

2025-09-10T04:25+0300

2025-09-10T04:26+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

rusya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098625520_0:731:2048:1883_1920x0_80_0_0_b58df655f8a3f7e744af8a9c99fafa97.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta veya gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.Trump, Putin ile ne zaman görüşebileceği sorulduğunda, "Sanırım bu hafta veya gelecek haftanın başında" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/lavrov-duvarlar-ormek-istemiyoruz-herkesle-diyaloga-haziriz-1099191729.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, donald trump, rusya, abd