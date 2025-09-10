Türkiye
Trump, Putin ile yakında görüşeceğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta veya gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.Trump, Putin ile ne zaman görüşebileceği sorulduğunda, "Sanırım bu hafta veya gelecek haftanın başında" dedi.
04:25 10.09.2025 (güncellendi: 04:26 10.09.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta veya gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.
Trump, Putin ile ne zaman görüşebileceği sorulduğunda, "Sanırım bu hafta veya gelecek haftanın başında" dedi.
