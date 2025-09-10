Trump, Putin ile yakında görüşeceğini söyledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-putin-ile-yakinda-gorusecegini-soyledi-1099243176.html
Trump, bu hafta veya gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta veya gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.Trump, Putin ile ne zaman görüşebileceği sorulduğunda, "Sanırım bu hafta veya gelecek haftanın başında" dedi.
04:25 10.09.2025 (güncellendi: 04:26 10.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta veya gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.
Trump, Putin ile ne zaman görüşebileceği sorulduğunda, "Sanırım bu hafta veya gelecek haftanın başında" dedi.