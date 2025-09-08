Lavrov: Duvarlar örmek istemiyoruz, herkesle diyaloga hazırız
12:28 08.09.2025 (güncellendi: 12:36 08.09.2025)
© SputnikSergey Lavrov
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin kimseden intikam almak istemediğini ve eski Batılı ortaklarını da dışlamadığını, ancak onların eylemlerini de hesaba katacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencilerine bir konuşma yaptı. Rus diplomat, başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri ile ilişkileri değerlendirdi.
“Kimseden intikam almak, kimseden öfkemizi çıkarmak gibi bir niyetimiz yok” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kimseyi görmezden gelme niyetinde değiliz. Batılı eski ortaklarımız, şimdi komşularımız, akıllarını başlarına toplayıp Rusya Federasyonu'na gelip tekrar burada çalışmak istediklerinde, onları uzaklaştırmayacağız. Ama bunun hangi koşullar altında yapılabileceğine bakacağız. Elbette, siyasi liderlerinin emriyle kaçarak güvenilmezliklerini kanıtladıklarını da hesaba katacağız.
Berlin Duvarları'nı inşa etmenin Batı’nın tarzı olduğunu kaydeden Rus Bakan, ülkesinin duvar örmek istemediğini belirterek, “Dürüst çalışmak istiyoruz. Muhataplarımız da aynı şeye, eşit ve karşılıklı saygı temelinde çalışmaya hazırsa biz de herkesle diyaloğa hazırız” ifadesini kullandı.
‘Rus ekonomisinin çökeceğini tahmin etmişlerdi’
Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekâtı başladıktan sonra Rusya için ekonomik çöküş ve tam izolasyon tahmini yapıldığını anımsatan Lavrov, “Ancak Dünya Bankası da dahil olmak üzere Batılı bankaların istatistikleri, Rusya'nın satın alma gücü paritesi açısından ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini gösteriyor. Aynı kritere göre Avrupa'nın da en büyük ekonomisi” diye kaydetti.
Rusya'nın izole edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Rus diplomat, bu fikrin sadece bazı Batılı ülkelerin dünyadaki sözde lider rollerini kamuoyuna duyurmak için uydurulduğunu söyledi.
‘ABD, Rusya’yı duymaya başlıyor’
ABD’li yetkililerin, NATO'nun kapalı bir konu olması gerektiğini çoktan anladığını ve açık açık dile getirdiğini söyleyen Lavrov, “Ukrayna'da bu durumun ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri de bu. Rus olan her şeyin, dilin, kitle iletişim araçlarının, kültürün, eğitimin ve elbette kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasının da aralarında bulunduğu başka temel nedenlerden bahsettiğimizi duymaya başlıyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
(Vladimir) Putin ve Trump arasında Alaska'da yapılan görüşme de bunu açıkça ortaya koydu. ABD’nin mevcut yönetiminin, (Joe) Biden dönemindeki selefleri ve birçok sözde Avrupalı liderden farkı, sadece dinlemeye değil, aynı zamanda duymaya da hazır olmaları. Anchorage'daki görüşme, diğer şeylerin yanı sıra, Başkan Trump ve ekibinin, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere tüm sorunların, tüm katılımcıların meşru ulusal çıkarlarına saygı temelinde, Ukrayna örneğinde olduğu gibi, bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak çözüme kavuşturulması gerektiğini anladığını gösterdi.
‘Batı, Rusya’nın ortaklarının ekonomisini bozmak istiyor’
Batı ülkelerinin, Rus enerji kaynaklarından vazgeçme taleplerine dikkat çeken Lavrov, Avrupa’nın dünya ekonomisinin geleceği için zararlı ve olumsuz bir rol oynadığını kaydederek, “Batılı meslektaşlarımızın bu tür eylemleri, kârlı anlaşmaları ve ucuz hammaddeleri, yalnızca ihracatçıyı yanlış davranışından dolayı cezalandırmak için kullandıklarına inandıkları ülkelerin halklarının çıkarlarını baltalıyor” dedi.
Rus Bakan, ABD’nin baskısına rağmen Brezilya, Hindistan ve Çin’in Rus enerji kaynaklarından ve kendi meşru çıkarlarından vazgeçmediğinin altını çizdi.
‘Batı'nın Rusya’yı zayıflatma çabaları devam ediyor’
Son zamanlarda, bazı marjinal unsurların Rusya Federasyonu'nu farklı bölgelere bölmeyi planladığına dair delillerin ortaya çıktığını söyleyen Lavrov, “Zaman zaman, özellikle Avrupa'da olmak üzere, günümüz Batı dünyasının liderlerinin Rusya'yı sürekli zayıflatma arzusunu ortaya koyan bu tür açıklamalar duyuluyor” ifadesini kullandı.
Rusya'nın yeniden kimliğini fark etmesinden ve 2000'li yıllardan itibaren ulusal çıkarları yansıtan politikalar izlemeye başlamasından sonra hiçbir zaman kimseye zarar vermeye çalışmadığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, şunu dedi:
Hiçbir zaman kimseyi zayıflatmaya, kimseye zarar vermeye çalışmadık, her zaman dürüst ortak çalışmaya hazır olduk. Batı, hem eski sosyalist kampı hem de Sovyetler Birliği'ni, ardından da Rusya Federasyonu'nu bölmeye çalışırken, biz her zaman birleşmeye çalıştık. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunun temelini oluşturan çizgi buydu.
‘Eşit işbirliği istiyoruz’
“ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle eşit işbirliği istiyoruz” diyen Lavrov, “Onlar da benzer ilgi gösteriyor” diye ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Suudi Arabistan’daki görüşme sırasında, dış politikayı ideolojiye göre değil, ulusal çıkarlara göre inşa etmeyi planladıklarını dile getirdiğini anımsatan Rus bakan, Rubio’nun ulusal çıkarlar arasındaki çelişkilerden kaynaklanan çatışmaların önlenmesinin başlıca görev olduğunu söylediğine dikkat çekerek şunu dedi:
Ben de bunun bizim duruşumuzla yüzde 100 uyumlu olduğunu söyledim.
ABD ile diyaloğun, "birbirimizin pozisyonlarının dürüst ve açık bir şekilde tartışılması ve pratik eylemlere dönüştürülmesi gereken benzerliklerin belirlenmesi" yoluyla kurulması gerektiğini kaydeden Lavrov, “Anlaşmazlıkların, özellikle de hararetli bir anlaşmazlık durumunda, bir çatışma aşamasına dönüşmesini önlemek” diye belirtti.
Batı’nın her ‘hapşırığına’ tepki vermeme çağrısı
“Uzmanlara, Batı’nın her hapşırığına tepki vermek için çok zaman harcamalarını tavsiye etmem” diyen Lavrov, “Bu hapşırıklar, olup biteni anlama konusundaki isteksizliğin o kadar bariz bir göstergesi ki, bunlara zaman harcamam. Avrupa'daki sağlıklı güçler yavaş yavaş kafalarını kaldırıyor” diye ekledi.
Rus diplomat, Batılı ülkelerin kendilerini ‘altın milyar’ ve ‘ormanlarla çevrili çiçek bahçesi’ olarak görmeyi bırakmaları halinde, büyük bir Avrasya ortaklığı kurma süreçlerinin onlara açık olacağı varsayımından hareket ettiğini kaydetti.
‘Batı yanlış ülkeye saldırdı’
Rusya Dış Politikası Konsepti'nin, çalışmanın temel amacının ülkenin güvenliğini, sosyo-ekonomik gelişimini sağlamak ve vatandaşların refahını iyileştirmek için en uygun dış koşulları sağlamak olduğunu açıkça belirttiğini hatırlatan Lavrov, şunu dedi:
Bize karşı gayrimeşru, tek taraflı, eşi benzeri görülmemiş yaptırımların uygulanmasıyla ortaya çıkan olaylar, bu bağlantının varlığını kanıtladı. Bizim olumlu dış koşullar yaratma çabalarımızı baltalamak ve ellerimizi havaya kaldırıp özür dilememiz umuduyla dayanılmaz koşullar yaratmak istiyorlardı. Ama yanlış ülkeye saldırdılar.
Lavrov, Batı'nın Rusya'yı dizginleme, boyunduruk altına alma ve cezalandırma çabaları bağlamında yüzyıllardır süregelen tarihten hiçbir sonuç çıkaramamasının kendisini şaşırttığını söyledi.