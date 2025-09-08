https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/lavrov-duvarlar-ormek-istemiyoruz-herkesle-diyaloga-haziriz-1099191729.html

Lavrov: Duvarlar örmek istemiyoruz, herkesle diyaloga hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin kimseden intikam almak istemediğini ve eski Batılı ortaklarını da dışlamadığını, ancak onların eylemlerini de hesaba... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencilerine bir konuşma yaptı. Rus diplomat, başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri ile ilişkileri değerlendirdi.“Kimseden intikam almak, kimseden öfkemizi çıkarmak gibi bir niyetimiz yok” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Berlin Duvarları'nı inşa etmenin Batı’nın tarzı olduğunu kaydeden Rus Bakan, ülkesinin duvar örmek istemediğini belirterek, “Dürüst çalışmak istiyoruz. Muhataplarımız da aynı şeye, eşit ve karşılıklı saygı temelinde çalışmaya hazırsa biz de herkesle diyaloğa hazırız” ifadesini kullandı.‘Rus ekonomisinin çökeceğini tahmin etmişlerdi’Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekâtı başladıktan sonra Rusya için ekonomik çöküş ve tam izolasyon tahmini yapıldığını anımsatan Lavrov, “Ancak Dünya Bankası da dahil olmak üzere Batılı bankaların istatistikleri, Rusya'nın satın alma gücü paritesi açısından ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini gösteriyor. Aynı kritere göre Avrupa'nın da en büyük ekonomisi” diye kaydetti.Rusya'nın izole edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Rus diplomat, bu fikrin sadece bazı Batılı ülkelerin dünyadaki sözde lider rollerini kamuoyuna duyurmak için uydurulduğunu söyledi.‘ABD, Rusya’yı duymaya başlıyor’ABD’li yetkililerin, NATO'nun kapalı bir konu olması gerektiğini çoktan anladığını ve açık açık dile getirdiğini söyleyen Lavrov, “Ukrayna'da bu durumun ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri de bu. Rus olan her şeyin, dilin, kitle iletişim araçlarının, kültürün, eğitimin ve elbette kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasının da aralarında bulunduğu başka temel nedenlerden bahsettiğimizi duymaya başlıyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Batı, Rusya’nın ortaklarının ekonomisini bozmak istiyor’Batı ülkelerinin, Rus enerji kaynaklarından vazgeçme taleplerine dikkat çeken Lavrov, Avrupa’nın dünya ekonomisinin geleceği için zararlı ve olumsuz bir rol oynadığını kaydederek, “Batılı meslektaşlarımızın bu tür eylemleri, kârlı anlaşmaları ve ucuz hammaddeleri, yalnızca ihracatçıyı yanlış davranışından dolayı cezalandırmak için kullandıklarına inandıkları ülkelerin halklarının çıkarlarını baltalıyor” dedi.Rus Bakan, ABD’nin baskısına rağmen Brezilya, Hindistan ve Çin’in Rus enerji kaynaklarından ve kendi meşru çıkarlarından vazgeçmediğinin altını çizdi.‘Batı'nın Rusya’yı zayıflatma çabaları devam ediyor’Son zamanlarda, bazı marjinal unsurların Rusya Federasyonu'nu farklı bölgelere bölmeyi planladığına dair delillerin ortaya çıktığını söyleyen Lavrov, “Zaman zaman, özellikle Avrupa'da olmak üzere, günümüz Batı dünyasının liderlerinin Rusya'yı sürekli zayıflatma arzusunu ortaya koyan bu tür açıklamalar duyuluyor” ifadesini kullandı.Rusya'nın yeniden kimliğini fark etmesinden ve 2000'li yıllardan itibaren ulusal çıkarları yansıtan politikalar izlemeye başlamasından sonra hiçbir zaman kimseye zarar vermeye çalışmadığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, şunu dedi:‘Eşit işbirliği istiyoruz’“ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle eşit işbirliği istiyoruz” diyen Lavrov, “Onlar da benzer ilgi gösteriyor” diye ekledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Suudi Arabistan’daki görüşme sırasında, dış politikayı ideolojiye göre değil, ulusal çıkarlara göre inşa etmeyi planladıklarını dile getirdiğini anımsatan Rus bakan, Rubio’nun ulusal çıkarlar arasındaki çelişkilerden kaynaklanan çatışmaların önlenmesinin başlıca görev olduğunu söylediğine dikkat çekerek şunu dedi:ABD ile diyaloğun, "birbirimizin pozisyonlarının dürüst ve açık bir şekilde tartışılması ve pratik eylemlere dönüştürülmesi gereken benzerliklerin belirlenmesi" yoluyla kurulması gerektiğini kaydeden Lavrov, “Anlaşmazlıkların, özellikle de hararetli bir anlaşmazlık durumunda, bir çatışma aşamasına dönüşmesini önlemek” diye belirtti.Batı’nın her ‘hapşırığına’ tepki vermeme çağrısı“Uzmanlara, Batı’nın her hapşırığına tepki vermek için çok zaman harcamalarını tavsiye etmem” diyen Lavrov, “Bu hapşırıklar, olup biteni anlama konusundaki isteksizliğin o kadar bariz bir göstergesi ki, bunlara zaman harcamam. Avrupa'daki sağlıklı güçler yavaş yavaş kafalarını kaldırıyor” diye ekledi.Rus diplomat, Batılı ülkelerin kendilerini ‘altın milyar’ ve ‘ormanlarla çevrili çiçek bahçesi’ olarak görmeyi bırakmaları halinde, büyük bir Avrasya ortaklığı kurma süreçlerinin onlara açık olacağı varsayımından hareket ettiğini kaydetti.‘Batı yanlış ülkeye saldırdı’Rusya Dış Politikası Konsepti'nin, çalışmanın temel amacının ülkenin güvenliğini, sosyo-ekonomik gelişimini sağlamak ve vatandaşların refahını iyileştirmek için en uygun dış koşulları sağlamak olduğunu açıkça belirttiğini hatırlatan Lavrov, şunu dedi:Lavrov, Batı'nın Rusya'yı dizginleme, boyunduruk altına alma ve cezalandırma çabaları bağlamında yüzyıllardır süregelen tarihten hiçbir sonuç çıkaramamasının kendisini şaşırttığını söyledi.

