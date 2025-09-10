https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-modi-ile-gorusmeyi-dort-gozle-bekliyorum-1099242736.html

Trump: Modi ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve ABD'nin aralarındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurdu. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan'ın ticaret engelleri konusunda müzakerelere devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme beklediğini söyledi.Truth Social'da yayınlanan "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini aşmak için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" başlıklı yazıda, şu ifadeler yer aldı:

