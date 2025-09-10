Türkiye
Trump: Modi ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum
Trump: Modi ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve ABD'nin aralarındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurdu. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan'ın ticaret engelleri konusunda müzakerelere devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme beklediğini söyledi.Truth Social'da yayınlanan "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini aşmak için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" başlıklı yazıda, şu ifadeler yer aldı:
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve ABD'nin aralarındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan'ın ticaret engelleri konusunda müzakerelere devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme beklediğini söyledi.
Truth Social'da yayınlanan "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini aşmak için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" başlıklı yazıda, şu ifadeler yer aldı:
Önümüzdeki haftalarda çok yakın dostum Başbakan Modi ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Her iki büyük ülkemiz için de başarılı bir sonuca varmamızda hiçbir zorluk yaşanmayacağından eminim
