https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/tamamlayici-emeklilik-sistemi-nedir-emeklilik-yasi-belli-oldu-devletten-yuzde-30-katki-1099253920.html
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Emeklilik yaşı belli oldu, devletten yüzde 30 katkı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Emeklilik yaşı belli oldu, devletten yüzde 30 katkı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışmasında sona gelindi. 10 yıl sistemden çıkılmayacak ve primlere yüzde 30 devlet... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T12:25+0300
2025-09-10T12:25+0300
2025-09-10T12:48+0300
ekonomi̇
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
emeklilik
emeklilik yaşı
bireysel emeklilik sistemi (bes)
emeklilik maaşı
orta vadeli program (ovp)
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099255081_0:15:1113:641_1920x0_80_0_0_995b85aaea5180143d4bd24a75bc4a21.png
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüşüyor.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyorOrta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek bu sistem, çalışan ve işverenden kesinti yapılarak işleyecek ve emeklilikte ek gelir sağlamayı hedefleyecek.Emekli aylıklarına katkı Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarının düşme eğilimi nedeniyle TES, ek bir tasarruf programı olarak planlanıyor.NTV'ye konuşan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül’e göre sistem, emeklilerin refah seviyesini korumaya yardımcı olacak ve yalnızca emekli maaşıyla geçim sıkıntısı yaşayanlara destek sağlayacak.Katılım zorunlu mu?Katılım zorunlu olacak. İlk etapta sistem otomatik işleyişe sahip olacak, fakat uzun vadede sistemde kalıp kalmamak çalışanların tercihine bağlı olacak. Önceki planlardaki gibi yüzde 3’lük kesinti yapılması öngörülüyor.Yüzde 30 devlet katkısıİşçi ve işverenden yapılan kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.Böylece yatırılan her 100 TL’ye 30 TL devlet desteği eklenecek.10 yıl sistemde kalma şartıÇalışanların biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması şart olacak. TES uygulamasından emekli olmak isteyen vatandaşlara söz konusu tarihe kadar ödedikleri primler dikkate alınarak maaş bağlanacak.Emeklilik yaşı ne oldu?Emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.Emeklilik Yaşı👩 Kadınlar için 58,👨 Erkekler için 60 yaş emeklilik yaşı olacak.2025 Orta Vadeli Programı’nda emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresi artışına uyumlu şekilde otomatik ayarlanacağı açıkça belirtilmişti. Ne zaman başlıyor?Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/tamamlayici-emeklilik-sistemi-geliyor-tarih-belli-oldu-1099227253.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099255081_258:0:1113:641_1920x0_80_0_0_feeb1d736ee12d095e49f548bc9d2e9a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik dönüşümü, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, zorunlu mu, yüzde 3 kesinti, yüzde 30 devlet katkısı, 10 yıl sistemde kalma şartı, emeklilik yaşı kadın 58 erkek 60, 2026 ikinci çeyrek başlangıç, orta vadeli program, çalışan işveren kesinti, emekli aylığı düşme eğilimi, refahın korunması, tes uygulaması, emeklilikte ek gelir, sosyal güvenlik reformu, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak, tamamlayıcı emeklilik sistemi zorunlu mu, tes katılım zorunlu mu, yüzde 3 kesinti olacak mı, devlet katkısı yüzde kaç, emeklilik yaşı kaç olacak, kadınlar için emeklilik yaşı nedir, erkekler için emeklilik yaşı nedir, tes’te kaç yıl kalmak gerekiyor, bireysel emeklilik sistemi neye dönüşüyor, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, çalışan işveren kesintisi nasıl yapılacak, tes maaş bağlama nasıl olacak, orta vadeli programda hangi düzenlemeler var
tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik dönüşümü, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, zorunlu mu, yüzde 3 kesinti, yüzde 30 devlet katkısı, 10 yıl sistemde kalma şartı, emeklilik yaşı kadın 58 erkek 60, 2026 ikinci çeyrek başlangıç, orta vadeli program, çalışan işveren kesinti, emekli aylığı düşme eğilimi, refahın korunması, tes uygulaması, emeklilikte ek gelir, sosyal güvenlik reformu, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak, tamamlayıcı emeklilik sistemi zorunlu mu, tes katılım zorunlu mu, yüzde 3 kesinti olacak mı, devlet katkısı yüzde kaç, emeklilik yaşı kaç olacak, kadınlar için emeklilik yaşı nedir, erkekler için emeklilik yaşı nedir, tes’te kaç yıl kalmak gerekiyor, bireysel emeklilik sistemi neye dönüşüyor, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, çalışan işveren kesintisi nasıl yapılacak, tes maaş bağlama nasıl olacak, orta vadeli programda hangi düzenlemeler var
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Emeklilik yaşı belli oldu, devletten yüzde 30 katkı
12:25 10.09.2025 (güncellendi: 12:48 10.09.2025)
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışmasında sona gelindi. 10 yıl sistemden çıkılmayacak ve primlere yüzde 30 devlet katkısı işletilecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüşüyor.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor
Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek bu sistem, çalışan ve işverenden kesinti yapılarak işleyecek ve emeklilikte ek gelir sağlamayı hedefleyecek.
Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarının düşme eğilimi nedeniyle TES, ek bir tasarruf programı olarak planlanıyor.
NTV'ye konuşan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül’e göre sistem, emeklilerin refah seviyesini korumaya yardımcı olacak ve yalnızca emekli maaşıyla geçim sıkıntısı yaşayanlara destek sağlayacak.
Katılım zorunlu olacak. İlk etapta sistem otomatik işleyişe sahip olacak, fakat uzun vadede sistemde kalıp kalmamak çalışanların tercihine bağlı olacak. Önceki planlardaki gibi yüzde 3’lük kesinti yapılması öngörülüyor.
İşçi ve işverenden yapılan kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.
Böylece yatırılan her 100 TL’ye 30 TL devlet desteği eklenecek.
10 yıl sistemde kalma şartı
Çalışanların biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması şart olacak. TES uygulamasından emekli olmak isteyen vatandaşlara söz konusu tarihe kadar ödedikleri primler dikkate alınarak maaş bağlanacak.
Emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.
👩 Kadınlar için 58,
👨 Erkekler için 60 yaş emeklilik yaşı olacak.
2025 Orta Vadeli Programı’nda emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresi artışına uyumlu şekilde otomatik ayarlanacağı açıkça belirtilmişti.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması bekleniyor.