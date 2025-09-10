Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Emeklilik yaşı belli oldu, devletten yüzde 30 katkı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/tamamlayici-emeklilik-sistemi-nedir-emeklilik-yasi-belli-oldu-devletten-yuzde-30-katki-1099253920.html

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüşüyor.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyorOrta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek bu sistem, çalışan ve işverenden kesinti yapılarak işleyecek ve emeklilikte ek gelir sağlamayı hedefleyecek.Emekli aylıklarına katkı Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıklarının düşme eğilimi nedeniyle TES, ek bir tasarruf programı olarak planlanıyor.NTV'ye konuşan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül’e göre sistem, emeklilerin refah seviyesini korumaya yardımcı olacak ve yalnızca emekli maaşıyla geçim sıkıntısı yaşayanlara destek sağlayacak.Katılım zorunlu mu?Katılım zorunlu olacak. İlk etapta sistem otomatik işleyişe sahip olacak, fakat uzun vadede sistemde kalıp kalmamak çalışanların tercihine bağlı olacak. Önceki planlardaki gibi yüzde 3’lük kesinti yapılması öngörülüyor.Yüzde 30 devlet katkısıİşçi ve işverenden yapılan kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.Böylece yatırılan her 100 TL’ye 30 TL devlet desteği eklenecek.10 yıl sistemde kalma şartıÇalışanların biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması şart olacak. TES uygulamasından emekli olmak isteyen vatandaşlara söz konusu tarihe kadar ödedikleri primler dikkate alınarak maaş bağlanacak.Emeklilik yaşı ne oldu?Emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.Emeklilik Yaşı👩 Kadınlar için 58,👨 Erkekler için 60 yaş emeklilik yaşı olacak.2025 Orta Vadeli Programı’nda emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresi artışına uyumlu şekilde otomatik ayarlanacağı açıkça belirtilmişti. Ne zaman başlıyor?Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması bekleniyor.

