Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor: Tarih belli oldu

2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında sürdürülebilir finans altyapısının güçlendirilmesi için yeşil finans stratejisi ve eylem planı devreye alınacak... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Yeni Orta Vadeli Program (OVP), sürdürülebilir finansman kaynaklarının daha etkin kullanılmasını hedefliyor. Bu kapsamda yeşil finans stratejisi ve eylem planı devreye alınacak.Bankaların sosyal temalı yatırımları finanse etmesi teşvik edilecek, yeşil bankacılık uygulamaları yaygınlaştırılacak ve yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanına yönelik mekanizmalar oluşturulacak. Ayrıca yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin yeni rehberler hazırlanacak.TES ile tasarruf bilinci güçlendirilecekYurt içi tasarrufların artırılması için yeni adımlar atılacak. Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısının da dahil edilmesiyle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’e dönüşecek. TES’in 2026 yılının ikinci yarısında uygulanmaya başlanması planlanıyor.Katılımcılar, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına erişebilecek. Kesintiler sadeleştirilecek, fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanması hedeflenecek.İkinci emeklilik hakkıTES ile çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenler, SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil edilecek. Bu primler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer şekilde işletilecek. Çalışan emekliler, maaşlarından en az yüzde 3 oranında katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı kazanacak. Yeni sistemde devlet katkısı ve işveren katkısı da olacak.BES güncellemeleri geliyorProgramda, BES yatırım fonlarının yeniden tasarlanarak katılımcılara daha fazla katma değer üretecek hale getirilmesi öngörülüyor.BES’ten kısmen ödeme yapılabilecek durumlara “bedelli askerlik” ve “hac ibadeti” gibi yeni alanlar eklenecek. Ayrıca, üniversiteye kayıtlı 25 yaş altı gençlerin sisteme katılımını artıracak teşvikler uygulanacak.Dijital Türk Lirası çalışmalarına hız verilecek. Paranın iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması için adımlar atılacak.Bunun yanı sıra, FAST ve ödeme sistemleri, veri paylaşım servisleri ve bulut bilişim imkanlarının yaygınlaştırılmasıyla finansal teknoloji faaliyetlerinin ölçeği büyütülecek.Finansal teknoloji ve yatırımlar desteklenecekYeni yatırımların, dijital yeterlilik, veri güvenliği ve teknoloji adaptasyonu kriterlerine göre destekleneceği açıklandı. Bu çerçevede yeni finansal araçların geliştirilmesi de planlanıyor.

