Sputnik, Pekin’de yeni ofis açtı
10.09.2025
Sputnik China bugün Pekin'deki yeni ofisinini törenle açtı.Açılış törenine Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, video konferans yoluyla katılım sağladı. Törende Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, Çin Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Rus kozmonot Aleksandr Grebenkin, önde gelen Çin medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve blog yazarları hazır bulundu.Kiselev, tüm katılımcıları selamlayıp herkese ayrı ayrı şükranlarını sunarak, şunları söyledi:Zaharova ise katılımcılara yönelik mesajında, “Sputnik China, 10 yılı aşkın süredir Çin’de faaliyet gösteriyor. Pekin’de açılan yeni ofisiyle, WeChat’te mini uygulama başlatan ilk yabancı medya olarak milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ajans, Çin’in önde gelen medya kuruluşlarıyla işbirliği projeleri geliştiriyor, ortak yayınlar yapıyor ve medya eğitimi alanında da çalışmalar yürütüyor. Bu girişimlerin, Rusya-Çin ilişkilerinde kapsamlı ortaklığı ve stratejik işbirliğini daha da ileri taşıması bekleniyor” diye konuştu.Sputnik’in yeni ofisinin açılışında, ‘Kurtuluş. Milletlere Barış’ projesi kapsamında, Sovyet Enformasyon Bürosu’nun savaş yıllarına ait eşsiz fotoğraf arşivini içeren bir bölümü sergilendi.Açılışta hazır bulunan saksafon sanatçısı Sergey Golovnya ve piyanist Oleg Starikov, konuklara Rus caz klasiklerinden eserler çaldı, etkinliğin ortağı ‘Kremlin Efsanesi’ ise özel kokteyller hazırladı.
