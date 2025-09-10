https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/kremlinden-polonya-basbakani-tuskun-iha-suclamalarina-yanit-tek-bir-delil-bile-sunmuyorlar-1099261680.html
Kremlin’den Polonya Başbakanı Tusk’un İHA suçlamalarına yanıt: ‘Tek bir delil bile sunmuyorlar’
Kremlin’den Polonya Başbakanı Tusk’un İHA suçlamalarına yanıt: ‘Tek bir delil bile sunmuyorlar’
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Tusk’un Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T14:32+0300
2025-09-10T14:32+0300
2025-09-10T14:31+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
polonya
donald tusk
nepal
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un, Rus İHA’ların ülkenin hava sahasına girdiği iddiası ile ilgili soruları yanıtladı.Peskov, “AB ve NATO liderleri Rusya'yı her gün provokasyon yapmakla suçluyor. Çoğu zaman da herhangi bir gerekçe sunma gereği bile duymuyorlar” ifadesini kullandı.Polonya yönetiminden görüşme talebi geldiğine dair bilgi sahibi olmadığını söyleyen Rus yetkili, olayla ilgili soruları Rusya Savunma Bakanlığı’na yönlendirdi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-rusyayi-ekonomik-olarak-izole-etmenin-bir-anlami-olmadigina-inaniyor-1099260869.html
rusya
polonya
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_173a46a7ac5f2cf201eef1aec2550407.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, polonya, donald tusk, nepal, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, polonya, donald tusk, nepal, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Kremlin’den Polonya Başbakanı Tusk’un İHA suçlamalarına yanıt: ‘Tek bir delil bile sunmuyorlar’
Polonya Başbakanı Tusk’un Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı liderlerinin her gün Moskova’yı provokasyonla suçladığına ama delil göstermediklerine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un, Rus İHA’ların ülkenin hava sahasına girdiği iddiası ile ilgili soruları yanıtladı.
Peskov, “AB ve NATO liderleri Rusya'yı her gün provokasyon yapmakla suçluyor. Çoğu zaman da herhangi bir gerekçe sunma gereği bile duymuyorlar” ifadesini kullandı.
Polonya yönetiminden görüşme talebi geldiğine dair bilgi sahibi olmadığını söyleyen Rus yetkili, olayla ilgili soruları Rusya Savunma Bakanlığı’na yönlendirdi.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
Nepal
'deki durum neredeyse kontrolden çıktı.
Rusya, Nepal'in en kısa sürede yasal mecraya dönmesini ve düzenin yeniden sağlanmasını
diliyor.
Moskova, Nepal'de bulunabilecek Rus turistlerin güvenliği konusunda endişeli.
Kremlin'in, Nepal'deki iç duruma herhangi bir dış müdahale
hakkında bilgisi yok.
Kremlin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına
ilişkin duruşlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığından habersiz.
Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda ısrarcı olan bazı ülkeler böyle bir adımın korkunç sonuçlarının
farkında değil.