https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/kremlinden-polonya-basbakani-tuskun-iha-suclamalarina-yanit-tek-bir-delil-bile-sunmuyorlar-1099261680.html

Kremlin’den Polonya Başbakanı Tusk’un İHA suçlamalarına yanıt: ‘Tek bir delil bile sunmuyorlar’

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Tusk'un Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov... 10.09.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un, Rus İHA’ların ülkenin hava sahasına girdiği iddiası ile ilgili soruları yanıtladı.Peskov, “AB ve NATO liderleri Rusya'yı her gün provokasyon yapmakla suçluyor. Çoğu zaman da herhangi bir gerekçe sunma gereği bile duymuyorlar” ifadesini kullandı.Polonya yönetiminden görüşme talebi geldiğine dair bilgi sahibi olmadığını söyleyen Rus yetkili, olayla ilgili soruları Rusya Savunma Bakanlığı’na yönlendirdi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:

2025

