Kremlin'den Polonya Başbakanı Tusk'un İHA suçlamalarına yanıt: 'Tek bir delil bile sunmuyorlar'
Kremlin’den Polonya Başbakanı Tusk’un İHA suçlamalarına yanıt: ‘Tek bir delil bile sunmuyorlar’
Polonya Başbakanı Tusk'un Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un, Rus İHA’ların ülkenin hava sahasına girdiği iddiası ile ilgili soruları yanıtladı.Peskov, “AB ve NATO liderleri Rusya'yı her gün provokasyon yapmakla suçluyor. Çoğu zaman da herhangi bir gerekçe sunma gereği bile duymuyorlar” ifadesini kullandı.Polonya yönetiminden görüşme talebi geldiğine dair bilgi sahibi olmadığını söyleyen Rus yetkili, olayla ilgili soruları Rusya Savunma Bakanlığı’na yönlendirdi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
Polonya Başbakanı Tusk’un Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı liderlerinin her gün Moskova’yı provokasyonla suçladığına ama delil göstermediklerine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un, Rus İHA’ların ülkenin hava sahasına girdiği iddiası ile ilgili soruları yanıtladı.
Peskov, “AB ve NATO liderleri Rusya'yı her gün provokasyon yapmakla suçluyor. Çoğu zaman da herhangi bir gerekçe sunma gereği bile duymuyorlar” ifadesini kullandı.
Polonya yönetiminden görüşme talebi geldiğine dair bilgi sahibi olmadığını söyleyen Rus yetkili, olayla ilgili soruları Rusya Savunma Bakanlığı’na yönlendirdi.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
Nepal'deki durum neredeyse kontrolden çıktı.
Rusya, Nepal'in en kısa sürede yasal mecraya dönmesini ve düzenin yeniden sağlanmasını diliyor.
Moskova, Nepal'de bulunabilecek Rus turistlerin güvenliği konusunda endişeli.
Kremlin'in, Nepal'deki iç duruma herhangi bir dış müdahale hakkında bilgisi yok.
Kremlin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin duruşlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığından habersiz.
Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda ısrarcı olan bazı ülkeler böyle bir adımın korkunç sonuçlarının farkında değil.
J.D. Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Trump, Rusya'yı ekonomik olarak izole etmenin bir anlamı olmadığına inanıyor’
13:59
