https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/merz-nato-polonya-uzerinde-gorulen-ihalar-nedeniyle-kendini-savunmaya-hazir-1099266784.html
Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır
Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO’nun Polonya toprakları üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle savunmaya hazır olduğunu belirtti. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T17:50+0300
2025-09-10T17:50+0300
2025-09-10T17:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
polonya
nato
kuzey atlantik
rusya
rusya savunma bakanlığı
i̇ha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg
Merz yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları olayı nedeniyle kendini savunmaya hazır olduğunu söyledi.Alman Başbakan, “Polonya'nın talebi üzerine NATO Konseyi bugün, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca Rusya'nın eylemlerini ele aldı. NATO savunmaya hazır ve öyle kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rusya-savunma-bakanligindan-polonyanin-iddialarina-yanit-1099262835.html
polonya
kuzey atlantik
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_04a274f45b6baf19c9558a406beed60d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, nato, kuzey atlantik, rusya, rusya savunma bakanlığı, i̇ha
polonya, nato, kuzey atlantik, rusya, rusya savunma bakanlığı, i̇ha
Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO’nun Polonya toprakları üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Merz yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları olayı nedeniyle kendini savunmaya hazır olduğunu söyledi.
Alman Başbakan, “Polonya'nın talebi üzerine NATO Konseyi bugün, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca Rusya'nın eylemlerini ele aldı. NATO savunmaya hazır ve öyle kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.