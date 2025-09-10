Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır
Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO’nun Polonya toprakları üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle savunmaya hazır olduğunu belirtti. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Merz yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları olayı nedeniyle kendini savunmaya hazır olduğunu söyledi.Alman Başbakan, “Polonya'nın talebi üzerine NATO Konseyi bugün, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca Rusya'nın eylemlerini ele aldı. NATO savunmaya hazır ve öyle kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO’nun Polonya toprakları üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Merz yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları olayı nedeniyle kendini savunmaya hazır olduğunu söyledi.
Alman Başbakan, “Polonya'nın talebi üzerine NATO Konseyi bugün, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca Rusya'nın eylemlerini ele aldı. NATO savunmaya hazır ve öyle kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Polonya'ya yanıt: Sadece Ukrayna savunma sanayi tesisleri vuruldu, Polonya'da herhangi bir hedef planlanmadı
