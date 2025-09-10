https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/merz-nato-polonya-uzerinde-gorulen-ihalar-nedeniyle-kendini-savunmaya-hazir-1099266784.html

Merz: NATO, Polonya üzerinde görülen İHA’lar nedeniyle kendini savunmaya hazır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO’nun Polonya toprakları üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle savunmaya hazır olduğunu belirtti. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Merz yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Polonya üzerinde görülen insansız hava araçları olayı nedeniyle kendini savunmaya hazır olduğunu söyledi.Alman Başbakan, “Polonya'nın talebi üzerine NATO Konseyi bugün, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca Rusya'nın eylemlerini ele aldı. NATO savunmaya hazır ve öyle kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.

