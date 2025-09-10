Türkiye
Rus Dışişleri, İsrail'in Katar'a saldırılarını kınadı
11:22 10.09.2025
İsrail'in Doha'daki Hamaslı yetkilileri hedef aldığını öne sürerek savunduğu saldırıya Moskova'dan kınama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırılar hakkında bir açıklama yayınladı.

Rusya'nın bu saldırıları uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ağır bir ihlali, bağımsız bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz ve Ortadoğu'daki durumun daha da tırmanmasına ve istikrarsızlaşmasına yol açan bir adım olarak değerlendirdiğini belirten Rus Dışişleri, "İsrail'in düşman ve muhalif olarak gördüğü kesimlerle mücadelede bu tür yöntemler en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor" dedi.

Hamas ile İsrail yönetimi arasında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek ve esirlerin serbest kalmasını sağlamak için yürütülen dolaylı müzakerelerde ana arabulucu rolünü üstlenen Katar'a düzenlenen saldırıların, yalnızca 'barışçıl çözüm bulma yönündeki uluslararası çabaları baltalamayı amaçlayan bir eylem' olarak algılandığının altını çizen bakanlık, "Bu bağlamda Moskova, ilgili tüm tarafları bir kez daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun kötüleşmesine, siyasi çözüm arayışının zorlaşmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya'nın Gazze Şeridi'nde hızlı bir ateşkesin gerekliliği ve uluslararası hukuka dayalı kapsayıcı çözümün alternatifi olmadığı konusundaki ilkeli ve tutarlı tutumunu bir kez daha vurguladı.

İsrail’in Katar’a saldırısı

Katar Dışişleri Bakanlığı dün İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını vurduğunu bildirmişti. İsrail ordu radyosu, saldırıda yaklaşık 15 uçak kullandığını ve Doha'daki bir hedefe ondan fazla mühimmat atıldığını bildirmişti.
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki lideri Humam el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Katar İçişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Katar İç Güvenlik Özel Birimi çalışanının da bulunduğunu belirtmişti.
Hamas liderlerinden biri, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin görüşüldüğü sırada gerçekleştiğini söylemişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eylemlerine tepki göstermişti. İsrail'in sivil binaları vurarak Katar vatandaşlarının ve yabancı konuklarının hayatlarını tehlikeye attığını vurgulayan bakanlık, İsrail’in ülke ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve Katar’ın egemenliğini de ihlal eden bu tür adımlarına müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları: BMGK acil toplanıyor
08:02
