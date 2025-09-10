https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/polis-sorusturma-baslatti-yillardir-gizlenen-banksy-kimligi-ifsa-mi-olacak-1099253430.html
Polis soruşturma başlattı: Yıllardır gizlenen Banksy kimliği ifşa mı olacak?
10.09.2025
Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Royal Courts of Justice (Kraliyet Adalet Sarayı) duvarına yaptığı yeni mural ile yeniden gündeme geldi. Sanatçı, eserin kendisine ait olduğunu Instagram’dan doğruladı. Ancak binanın “tarihi ve koruma altındaki” bir yapı olması nedeniyle, polis harekete geçti. Eser önce bariyerlerle çevrildi, ardından kimyasal yöntemlerle duvardan temizlendi.Politik mesaj tartışmasıMural, kısa sürede kaldırılsa da bazı vatandaşlar sabah saatlerinde eseri görebildi. Çalışmanın, hükümetin “Palestine Action” grubunu terör örgütü ilan etmesinin ardından yapılan protestolarda 900 kişinin gözaltına alınmasına gönderme yaptığı düşünülüyor. Banksy’nin politik mesaj içeren eserleri, daha önce de tartışmalara yol açmıştı.Polis soruşturma başlattıMetropolitan Police, “Kraliyet Adalet Sarayı duvarında meydana gelen zarar” üzerine ihbar aldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Eğer Banksy dava sürecinde kimliğini açıklamak zorunda kalırsa, bu sanat dünyasında uzun süredir süregelen gizemli perdenin aralanmasına yol açabilir.Gizemli kimlik tehlikede1990’ların sonlarında Bristol’de ün kazanan Banksy, anonim kimliği sayesinde adeta bir “halk kahramanı”na dönüştü. Eski menajeri Steve Lazarides, bu anonimliği “önce bir korunma refleksi, sonra ise bir takıntı” olarak tanımlamıştı. Ancak şimdi bu gizemin sona erme ihtimali, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.Milyon dolarlık eserlerBanksy’nin eserleri, kimi zaman eser anında parçalanmasına rağmen, milyonlarca dolara satılmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, kimliğin açığa çıkması sanatçının marka değerini düşürmeyecek, ancak onun etrafındaki gizem ortadan kalkarsa, sanat dünyasındaki “efsane” etkisi zayıflayabilir.
11:47 10.09.2025 (güncellendi: 11:48 10.09.2025)
Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Royal Courts of Justice (Kraliyet Adalet Sarayı) duvarına yaptığı yeni mural ile yeniden gündeme geldi. Sanatçı, eserin kendisine ait olduğunu Instagram’dan doğruladı. Ancak binanın “tarihi ve koruma altındaki” bir yapı olması nedeniyle, polis harekete geçti. Eser önce bariyerlerle çevrildi, ardından kimyasal yöntemlerle duvardan temizlendi.
Mural, kısa sürede kaldırılsa da bazı vatandaşlar sabah saatlerinde eseri görebildi. Çalışmanın, hükümetin “Palestine Action
” grubunu terör örgütü ilan etmesinin ardından yapılan protestolarda 900 kişinin gözaltına alınmasına
gönderme yaptığı düşünülüyor. Banksy’nin
politik mesaj içeren eserleri, daha önce de tartışmalara yol açmıştı.
Polis soruşturma başlattı
Metropolitan Police, “Kraliyet Adalet Sarayı duvarında meydana gelen zarar” üzerine ihbar aldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Eğer Banksy dava sürecinde kimliğini açıklamak zorunda kalırsa, bu sanat dünyasında uzun süredir süregelen gizemli perdenin aralanmasına yol açabilir.
1990’ların sonlarında Bristol’de
ün kazanan Banksy, anonim kimliği sayesinde adeta bir “halk kahramanı”na dönüştü. Eski menajeri Steve Lazarides
, bu anonimliği “önce bir korunma refleksi, sonra ise bir takıntı” olarak tanımlamıştı. Ancak şimdi bu gizemin sona erme ihtimali, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Banksy’nin eserleri, kimi zaman eser anında parçalanmasına rağmen, milyonlarca dolara satılmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, kimliğin açığa çıkması sanatçının marka değerini düşürmeyecek, ancak onun etrafındaki gizem ortadan kalkarsa, sanat dünyasındaki “efsane” etkisi zayıflayabilir.