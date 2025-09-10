Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/polis-sorusturma-baslatti-yillardir-gizlenen-banksy-kimligi-ifsa-mi-olacak-1099253430.html
Polis soruşturma başlattı: Yıllardır gizlenen Banksy kimliği ifşa mı olacak?
Polis soruşturma başlattı: Yıllardır gizlenen Banksy kimliği ifşa mı olacak?
Sputnik Türkiye
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı duvarına yaptığı yeni mural nedeniyle polis soruşturmasıyla karşı karşıya. Eser kısa sürede... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T11:47+0300
2025-09-10T11:48+0300
yaşam
banksy
steve lazarides
bristol
haberler
sanat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099201970_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2aa58e3862093bb39891b481c72544de.jpg
Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Royal Courts of Justice (Kraliyet Adalet Sarayı) duvarına yaptığı yeni mural ile yeniden gündeme geldi. Sanatçı, eserin kendisine ait olduğunu Instagram’dan doğruladı. Ancak binanın “tarihi ve koruma altındaki” bir yapı olması nedeniyle, polis harekete geçti. Eser önce bariyerlerle çevrildi, ardından kimyasal yöntemlerle duvardan temizlendi.Politik mesaj tartışmasıMural, kısa sürede kaldırılsa da bazı vatandaşlar sabah saatlerinde eseri görebildi. Çalışmanın, hükümetin “Palestine Action” grubunu terör örgütü ilan etmesinin ardından yapılan protestolarda 900 kişinin gözaltına alınmasına gönderme yaptığı düşünülüyor. Banksy’nin politik mesaj içeren eserleri, daha önce de tartışmalara yol açmıştı.Polis soruşturma başlattıMetropolitan Police, “Kraliyet Adalet Sarayı duvarında meydana gelen zarar” üzerine ihbar aldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Eğer Banksy dava sürecinde kimliğini açıklamak zorunda kalırsa, bu sanat dünyasında uzun süredir süregelen gizemli perdenin aralanmasına yol açabilir.Gizemli kimlik tehlikede1990’ların sonlarında Bristol’de ün kazanan Banksy, anonim kimliği sayesinde adeta bir “halk kahramanı”na dönüştü. Eski menajeri Steve Lazarides, bu anonimliği “önce bir korunma refleksi, sonra ise bir takıntı” olarak tanımlamıştı. Ancak şimdi bu gizemin sona erme ihtimali, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.Milyon dolarlık eserlerBanksy’nin eserleri, kimi zaman eser anında parçalanmasına rağmen, milyonlarca dolara satılmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, kimliğin açığa çıkması sanatçının marka değerini düşürmeyecek, ancak onun etrafındaki gizem ortadan kalkarsa, sanat dünyasındaki “efsane” etkisi zayıflayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ispanya-bar-teraslari-ve-otobus-duraklarinda-sigara-icmeyi-yasaklayacak-taslagi-onayladi-1099250405.html
bristol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099201970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f5cdf1713cf6773ecaa91f020a2e4b0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
banksy, steve lazarides, bristol, haberler, sanat
banksy, steve lazarides, bristol, haberler, sanat

Polis soruşturma başlattı: Yıllardır gizlenen Banksy kimliği ifşa mı olacak?

11:47 10.09.2025 (güncellendi: 11:48 10.09.2025)
© Fotoğraf : Bansky / InstagramBansky'nin Yeni Çalışması Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi duvarında yer aldı
Bansky'nin Yeni Çalışması Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi duvarında yer aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© Fotoğraf : Bansky / Instagram
Abone ol
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı duvarına yaptığı yeni mural nedeniyle polis soruşturmasıyla karşı karşıya. Eser kısa sürede kimyasallarla silinirken, sanatçının kimliğinin açığa çıkma ihtimali gündeme geldi. Bu gelişme, yıllardır süren Banksy’nin kimliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Royal Courts of Justice (Kraliyet Adalet Sarayı) duvarına yaptığı yeni mural ile yeniden gündeme geldi. Sanatçı, eserin kendisine ait olduğunu Instagram’dan doğruladı. Ancak binanın “tarihi ve koruma altındaki” bir yapı olması nedeniyle, polis harekete geçti. Eser önce bariyerlerle çevrildi, ardından kimyasal yöntemlerle duvardan temizlendi.

Politik mesaj tartışması

Mural, kısa sürede kaldırılsa da bazı vatandaşlar sabah saatlerinde eseri görebildi. Çalışmanın, hükümetin “Palestine Action” grubunu terör örgütü ilan etmesinin ardından yapılan protestolarda 900 kişinin gözaltına alınmasına gönderme yaptığı düşünülüyor. Banksy’nin politik mesaj içeren eserleri, daha önce de tartışmalara yol açmıştı.

Polis soruşturma başlattı

Metropolitan Police, “Kraliyet Adalet Sarayı duvarında meydana gelen zarar” üzerine ihbar aldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Eğer Banksy dava sürecinde kimliğini açıklamak zorunda kalırsa, bu sanat dünyasında uzun süredir süregelen gizemli perdenin aralanmasına yol açabilir.

Gizemli kimlik tehlikede

1990’ların sonlarında Bristol’de ün kazanan Banksy, anonim kimliği sayesinde adeta bir “halk kahramanı”na dönüştü. Eski menajeri Steve Lazarides, bu anonimliği “önce bir korunma refleksi, sonra ise bir takıntı” olarak tanımlamıştı. Ancak şimdi bu gizemin sona erme ihtimali, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Milyon dolarlık eserler

Banksy’nin eserleri, kimi zaman eser anında parçalanmasına rağmen, milyonlarca dolara satılmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, kimliğin açığa çıkması sanatçının marka değerini düşürmeyecek, ancak onun etrafındaki gizem ortadan kalkarsa, sanat dünyasındaki “efsane” etkisi zayıflayabilir.
İspanya Sigara Yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
YAŞAM
İspanya, bar terasları ve otobüs duraklarında sigara içmeyi yasaklayacak taslağı onayladı
11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала