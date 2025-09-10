https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/pavel-durov-telegramin-fransadaki-protestolarda-bir-arac-haline-gelmesinden-gurur-duyuyorum-1099263831.html

Pavel Durov: Telegram'ın Fransa’daki protestolarda bir araç haline gelmesinden gurur duyuyorum

Telegram’ın kurucusu Durov, Telegram uygulamasının Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarına karşı düzenlenen protestolarda bir direniş aracı olarak... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087382198_0:59:704:455_1920x0_80_0_0_406adbff030707df546f920f294d569a.png

Telegram sosyal ağının kurucusu Pavel Durov X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamasının Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına karşı düzenlenen protestolarda bir araç haline gelmesinden gurur duyduğunu belirtti.Durov yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Daha önce Durov, 2024 yılı Ağustos ayında tutuklanmasını 'tuhaf' olarak nitelendirmiş, bunun tek sonucunun Fransa’nın özgür bir ülke olarak imajına büyük zarar vermek olduğunu ifade etmişti.Durov, 24 Ağustos'ta Paris Le Bourget Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İş insanının gözaltına alınması, birçok ülkede kamuoyunun geniş tepkisine yol açmıştı. Durov Fransa'da ondan fazla suç ve yasa dışı eylemle suçlanmıştı. Bunlar arasında, organize bir grubun yasa dışı işlemler gerçekleştirmesi amacıyla çevrim içi bir platformun yönetimine iştirak etmek de bulunuyordu. Ağustos ayı sonunda Durov, 5 milyon euro kefaletle serbest bırakılmıştı.

