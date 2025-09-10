https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/pavel-durov-telegramin-fransadaki-protestolarda-bir-arac-haline-gelmesinden-gurur-duyuyorum-1099263831.html
Pavel Durov: Telegram'ın Fransa’daki protestolarda bir araç haline gelmesinden gurur duyuyorum
Telegram sosyal ağının kurucusu Pavel Durov X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamasının Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına karşı düzenlenen protestolarda bir araç haline gelmesinden gurur duyduğunu belirtti.Durov yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Daha önce Durov, 2024 yılı Ağustos ayında tutuklanmasını 'tuhaf' olarak nitelendirmiş, bunun tek sonucunun Fransa’nın özgür bir ülke olarak imajına büyük zarar vermek olduğunu ifade etmişti.Durov, 24 Ağustos'ta Paris Le Bourget Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İş insanının gözaltına alınması, birçok ülkede kamuoyunun geniş tepkisine yol açmıştı. Durov Fransa'da ondan fazla suç ve yasa dışı eylemle suçlanmıştı. Bunlar arasında, organize bir grubun yasa dışı işlemler gerçekleştirmesi amacıyla çevrim içi bir platformun yönetimine iştirak etmek de bulunuyordu. Ağustos ayı sonunda Durov, 5 milyon euro kefaletle serbest bırakılmıştı.
fransa
2025
15:44 10.09.2025 (güncellendi: 15:48 10.09.2025)
Telegram sosyal ağının kurucusu Pavel Durov X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamasının Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına karşı düzenlenen protestolarda bir araç haline gelmesinden gurur duyduğunu belirtti.
Durov yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Macron’un başarısız politikalarına karşı Telegram’ın Fransa’daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum. 8 yıl süren ihmalin ardından insanlar boş söylemlerden ve gösterişli tavırlardan bıktı, şimdi ise karşılık veriyorlar.
Daha önce Durov, 2024 yılı Ağustos ayında tutuklanmasını 'tuhaf' olarak nitelendirmiş, bunun tek sonucunun Fransa’nın özgür bir ülke olarak imajına büyük zarar vermek olduğunu ifade etmişti.
Durov, 24 Ağustos'ta Paris Le Bourget Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İş insanının gözaltına alınması, birçok ülkede kamuoyunun geniş tepkisine yol açmıştı. Durov Fransa'da ondan fazla suç ve yasa dışı eylemle suçlanmıştı. Bunlar arasında, organize bir grubun yasa dışı işlemler gerçekleştirmesi amacıyla çevrim içi bir platformun yönetimine iştirak etmek de bulunuyordu. Ağustos ayı sonunda Durov, 5 milyon euro kefaletle serbest bırakılmıştı.