Fransa sokakları yine karıştı: Macron’a tepki protestolarında 200 kişi gözaltına alındı
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sosyo-ekonomik politikalarına karşı düzenlenen ülke çapındaki protestolarda tansiyon yükseldi. 'Her şeyi durduralım'... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemler giderek büyüyor. 'Her şeyi durduralım' sloganıyla yapılan gösteriler Paris başta olmak üzere birçok kentte hayatı durma noktasına getirdi.Başkent Paris’te yüzlerce gösterici Kuzey Garı çevresinde toplandı. Polis, garın girişini kapatarak eylemcilerin içeri girmesini engelledi. Müdahalelerde biber gazı ve cop kullanıldı.'Çalışanların onuru için buradayız'“10 Eylül’de tarih yazıyoruz” yazılı pankart taşıyan protestocular, “Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız” sloganı attı. Öğrenci Alice, “Sarı yelekliler başladığında küçüktüm, şimdi sesimizi duyurmak zorundayız” dedi.Gösterici Julie ise “Hükümetten bunaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oy verdik ama dikkate alınmıyor. Barışçılız, sesimizin duyulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Julie ayrıca hükümeti “sağa kaymak ve ırkçılığı normalleştirmekle” suçladı.Gözaltılar artıyorİçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelinde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Marsilya’da ise binlerce kişi “Macron istifa” sloganlarıyla yürüyüşe geçti.Çiftçiler ve öğrenciler de sokaktaÜlkenin farklı bölgelerinde lise girişleri ve yollar kapatıldı. Haute-Vienne vilayetinde çiftçiler traktörleriyle A20 otoyolunu kapattı. Chambery’de ise bisikletli eylemciler döner kavşakta trafiği yavaşlattı.Paris’in 20. bölgesinde bir liseyi kapatan öğrencilere polis müdahale ederken, çıkan arbedede eylemciler polise çöp kutusu ve çeşitli cisimler fırlattı.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemler giderek büyüyor. 'Her şeyi durduralım' sloganıyla yapılan gösteriler Paris başta olmak üzere birçok kentte hayatı durma noktasına getirdi.
Başkent Paris’te yüzlerce gösterici Kuzey Garı çevresinde toplandı. Polis, garın girişini kapatarak eylemcilerin içeri girmesini engelledi. Müdahalelerde biber gazı ve cop kullanıldı.
'Çalışanların onuru için buradayız'
“10 Eylül’de tarih yazıyoruz” yazılı pankart taşıyan protestocular, “Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız” sloganı attı. Öğrenci Alice, “Sarı yelekliler başladığında küçüktüm, şimdi sesimizi duyurmak zorundayız” dedi.
Gösterici Julie ise “Hükümetten bunaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oy verdik ama dikkate alınmıyor. Barışçılız, sesimizin duyulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Julie ayrıca hükümeti “sağa kaymak ve ırkçılığı normalleştirmekle” suçladı.
İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelinde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Marsilya’da ise binlerce kişi “Macron istifa” sloganlarıyla yürüyüşe geçti.
Çiftçiler ve öğrenciler de sokakta
Ülkenin farklı bölgelerinde lise girişleri ve yollar kapatıldı. Haute-Vienne vilayetinde çiftçiler traktörleriyle A20 otoyolunu kapattı. Chambery’de ise bisikletli eylemciler döner kavşakta trafiği yavaşlattı.
Paris’in 20. bölgesinde bir liseyi kapatan öğrencilere polis müdahale ederken, çıkan arbedede eylemciler polise çöp kutusu ve çeşitli cisimler fırlattı.