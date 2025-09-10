https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/orta-vadeli-programda-haftada-4-gun-mesai-uygulamasina-gecilecek-iddiasina-aciklama--1099268352.html
'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçilecek' iddiasına açıklama
'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçilecek' iddiasına açıklama
OVP'de çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair iddialara yönelik bir açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çalışan verimliliğinin artırılması... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T19:52+0300
2025-09-10T19:52+0300
2025-09-10T19:56+0300
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' iddiasının gerçek olmadığını ve böyle spesifik bir uygulamanın gündemde bulunmadığını açıkladı.DMM'nin soyal medya hesaplarından yapılan duyuruda memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat ve İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresininse 45 saat olduğu vurgulandı.OVP'de yer alan bir pilot uygulamadan bahsedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçilecek' iddiasına açıklama
19:52 10.09.2025 (güncellendi: 19:56 10.09.2025)
OVP'de çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair iddialara yönelik bir açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacağını ve 'dört gün mesai' gibi bir uygulamanın gündemde olmadığını belirtti. DMM iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' iddiasının gerçek olmadığını ve böyle spesifik bir uygulamanın gündemde bulunmadığını açıkladı.
DMM'nin soyal medya hesaplarından yapılan duyuruda memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat ve İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresininse 45 saat olduğu vurgulandı.
OVP'de yer alan bir pilot uygulamadan bahsedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."