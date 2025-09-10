https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/netanyahudan-katara-uyari-teroristleri-kovun-yoksa-biz-kovacagiz-1099269092.html

Netanyahu'dan Katar'a uyarı: 'Teröristleri kovun yoksa biz kovacağız'

Netanyahu’dan Katar’a uyarı: 'Teröristleri kovun yoksa biz kovacağız'

Sputnik Türkiye

10.09.2025

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve diğer ülkeleri tehdit etti.Netanyahu, “Onları kovun ya da adalet önüne çıkarın. Yoksa biz kendimiz yaparız” ifadelerini kullandı.Başbakan, 7 Ekim saldırısını 'Holokost’tan bu yana Yahudi halkına karşı işlenen en kötü suç' olarak nitelendirirken, ABD’nin 11 Eylül sonrası El-Kaide liderlerini takip ettiği gibi İsrail’in de saldırıların sorumlularını her yerde adalet önüne çıkaracağını vurguladı.Netanyahu özellikle Katar’ı hedef alarak, Doha’yı Hamas’ı barındırmak ve finanse etmekle suçladı, Hamas liderlerine 'lüks villalar ve güvenli sığınak' sağladığını belirtti. İsrail’in Katar’a düzenlediği son saldırıyı, devletlerin teröristlere sığınak sağlama hakkı olmadığı ilkesini uygulamanın bir örneği olarak gösterdi ve bu yaklaşımın 11 Eylül sonrasında BM tarafından da benimsendiğini hatırlattı.Uluslararası eleştirilere yanıt veren Netanyahu, ABD’nin Usame bin Ladin’i etkisiz hale getirmesinden sonra kimsenin Amerika’yı Afganistan veya Pakistan’a saldırmakla suçlamadığını, aksine övgü aldığını belirterek, “Bugün de İsrail’in aynı ilkeleri savunduğu için övülmesi gerekir” dedi.Netanyahu, konuşmasını İsrail’in düşmanlarını 'nerede saklanırlarsa saklansınlar takip etmeye devam edeceği' taahhüdünü yenileyerek sonlandırdı.

