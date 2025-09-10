Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/netanyahudan-katara-uyari-teroristleri-kovun-yoksa-biz-kovacagiz-1099269092.html
Netanyahu’dan Katar’a uyarı: 'Teröristleri kovun yoksa biz kovacağız'
Netanyahu’dan Katar’a uyarı: 'Teröristleri kovun yoksa biz kovacağız'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve diğer ülkelere doğrudan uyarıda bulundu. Netanyahu, 7 Ekim saldırılarından sorumlu olanları hedef aldığını ve bu... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T21:23+0300
2025-09-10T21:23+0300
dünya
i̇srail
benjamin netanyahu
benyamin netanyahu
savaş
savaş bakanlığı
savaş uçağı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve diğer ülkeleri tehdit etti.Netanyahu, “Onları kovun ya da adalet önüne çıkarın. Yoksa biz kendimiz yaparız” ifadelerini kullandı.Başbakan, 7 Ekim saldırısını 'Holokost’tan bu yana Yahudi halkına karşı işlenen en kötü suç' olarak nitelendirirken, ABD’nin 11 Eylül sonrası El-Kaide liderlerini takip ettiği gibi İsrail’in de saldırıların sorumlularını her yerde adalet önüne çıkaracağını vurguladı.Netanyahu özellikle Katar’ı hedef alarak, Doha’yı Hamas’ı barındırmak ve finanse etmekle suçladı, Hamas liderlerine 'lüks villalar ve güvenli sığınak' sağladığını belirtti. İsrail’in Katar’a düzenlediği son saldırıyı, devletlerin teröristlere sığınak sağlama hakkı olmadığı ilkesini uygulamanın bir örneği olarak gösterdi ve bu yaklaşımın 11 Eylül sonrasında BM tarafından da benimsendiğini hatırlattı.Uluslararası eleştirilere yanıt veren Netanyahu, ABD’nin Usame bin Ladin’i etkisiz hale getirmesinden sonra kimsenin Amerika’yı Afganistan veya Pakistan’a saldırmakla suçlamadığını, aksine övgü aldığını belirterek, “Bugün de İsrail’in aynı ilkeleri savunduğu için övülmesi gerekir” dedi.Netanyahu, konuşmasını İsrail’in düşmanlarını 'nerede saklanırlarsa saklansınlar takip etmeye devam edeceği' taahhüdünü yenileyerek sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israil-yemenin-baskenti-sanayi-vurdu-1099266457.html
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_51d57cfeaca32a97637f3ebc3c1a96c3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, benjamin netanyahu, benyamin netanyahu, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, abd
i̇srail, benjamin netanyahu, benyamin netanyahu, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, abd

Netanyahu’dan Katar’a uyarı: 'Teröristleri kovun yoksa biz kovacağız'

21:23 10.09.2025
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve diğer ülkelere doğrudan uyarıda bulundu. Netanyahu, 7 Ekim saldırılarından sorumlu olanları hedef aldığını ve bu saldırıları 2001’deki 11 Eylül terör saldırılarıyla kıyasladığını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve diğer ülkeleri tehdit etti.
Netanyahu, “Onları kovun ya da adalet önüne çıkarın. Yoksa biz kendimiz yaparız” ifadelerini kullandı.
Başbakan, 7 Ekim saldırısını 'Holokost’tan bu yana Yahudi halkına karşı işlenen en kötü suç' olarak nitelendirirken, ABD’nin 11 Eylül sonrası El-Kaide liderlerini takip ettiği gibi İsrail’in de saldırıların sorumlularını her yerde adalet önüne çıkaracağını vurguladı.
Netanyahu özellikle Katar’ı hedef alarak, Doha’yı Hamas’ı barındırmak ve finanse etmekle suçladı, Hamas liderlerine 'lüks villalar ve güvenli sığınak' sağladığını belirtti. İsrail’in Katar’a düzenlediği son saldırıyı, devletlerin teröristlere sığınak sağlama hakkı olmadığı ilkesini uygulamanın bir örneği olarak gösterdi ve bu yaklaşımın 11 Eylül sonrasında BM tarafından da benimsendiğini hatırlattı.
Uluslararası eleştirilere yanıt veren Netanyahu, ABD’nin Usame bin Ladin’i etkisiz hale getirmesinden sonra kimsenin Amerika’yı Afganistan veya Pakistan’a saldırmakla suçlamadığını, aksine övgü aldığını belirterek, “Bugün de İsrail’in aynı ilkeleri savunduğu için övülmesi gerekir” dedi.
Netanyahu, konuşmasını İsrail’in düşmanlarını 'nerede saklanırlarsa saklansınlar takip etmeye devam edeceği' taahhüdünü yenileyerek sonlandırdı.
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
17:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала