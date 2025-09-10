https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israil-yemenin-baskenti-sanayi-vurdu-1099266457.html
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail’in son Husi saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenlediği bildirildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T17:14+0300
2025-09-10T17:14+0300
2025-09-10T18:02+0300
dünya
i̇srail
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659362_0:142:2720:1672_1920x0_80_0_0_e55465c9a9de2fb2a39b3b5366ae5a87.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’in Sana ve El-Cevf bölgelerinde Husi hedeflerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada, askeri kamplar, propaganda karargâhı ve yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi. IDF, saldırıların Husilerin İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarına karşılık olduğunu vurgulayarak, “Her mesafede tehditleri kararlılıkla hedef almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katarin-baskenti-dohada-patlamalar-1099232112.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659362_152:0:2569:1813_1920x0_80_0_0_ae1c1f16d50b59b7a1fb324fc163190c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu
i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
17:14 10.09.2025 (güncellendi: 18:02 10.09.2025)
İsrail’in son Husi saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’in Sana ve El-Cevf bölgelerinde Husi hedeflerini vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, askeri kamplar, propaganda karargâhı ve yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi. IDF, saldırıların Husilerin İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarına karşılık olduğunu vurgulayarak, “Her mesafede tehditleri kararlılıkla hedef almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.