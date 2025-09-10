Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israil-yemenin-baskenti-sanayi-vurdu-1099266457.html
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail’in son Husi saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenlediği bildirildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T17:14+0300
2025-09-10T18:02+0300
dünya
i̇srail
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659362_0:142:2720:1672_1920x0_80_0_0_e55465c9a9de2fb2a39b3b5366ae5a87.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’in Sana ve El-Cevf bölgelerinde Husi hedeflerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada, askeri kamplar, propaganda karargâhı ve yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi. IDF, saldırıların Husilerin İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarına karşılık olduğunu vurgulayarak, “Her mesafede tehditleri kararlılıkla hedef almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katarin-baskenti-dohada-patlamalar-1099232112.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659362_152:0:2569:1813_1920x0_80_0_0_ae1c1f16d50b59b7a1fb324fc163190c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu
i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu

İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

17:14 10.09.2025 (güncellendi: 18:02 10.09.2025)
© AP Photo / Leo Correaİsrail savaş uçağı
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Abone ol
İsrail’in son Husi saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’in Sana ve El-Cevf bölgelerinde Husi hedeflerini vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, askeri kamplar, propaganda karargâhı ve yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi. IDF, saldırıların Husilerin İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarına karşılık olduğunu vurgulayarak, “Her mesafede tehditleri kararlılıkla hedef almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Doha'da Patlamalar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Doha'da patlamalar meydana gelmişti: Katar, saldırıları İsrail'in yaptığını duyurarak kınama yayınladı
Dün, 16:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала