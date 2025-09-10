https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/memur-ve-emeklilerin-ocak-zammi-ne-kadar-olacak-ovpdeki-beklentiyle-degisti-1099252213.html
Memur ve emeklilerin ocak zammı ne kadar olacak? OVP’deki beklentiyle değişti
11:37 10.09.2025 (güncellendi: 11:58 10.09.2025)
Milyonlarca memur ve emekli, 2026 Ocak ayında alacakları zam farklarını merak ediyor. Orta Vadeli Program (OVP)’da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 olarak güncellendi. Bu oran baz alındığında memur ve emekliler için zam oranları netleşiyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ilişkin tahminler…
Hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28.5 olarak duyurdu. Programa göre enflasyonun 2026’da yüzde 16, 2027’de yüzde 9, 2028’de ise yüzde 8 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
Merkez Bankası ise yıl sonu için tahminini yüzde 25 – 29 aralığında açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı adımların süreceğini vurguladı.
İlk veriler: İki aylık zam farkı yüzde 4.14
Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte emekliler için iki aylık zam farkı yüzde 4.14 oldu.
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Yılın ilk 6 ayına ilişkin emeklilere yüzde 16.67’lik enflasyon farkı verilmişti. Temmuz ayı yüzde 2.06, ağustos ayı ise yüzde 2.04 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler için 2 aylık zam farkı kümülatifte yüzde 4.14 oldu” dedi.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam hesabı
OVP’deki yüzde 28.5’lik hedef üzerinden hesaplama yapıldığında, yılın ikinci yarısı için yüzde 10.14’lük bir enflasyon farkı öngörülüyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında bu oran kadar maaş artışı alabilecek.
Memur ve memur emeklileri için beklenti
Memur ve memur emeklilerinde ise 8. Dönem Toplu Sözleşme devreye girecek. Buna göre ikinci yarı için yüzde 5, gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 11 zam ve ayrıca 1000 TL taban aylık artışı öngörülüyor.
OVP’deki yüzde 28.5’lik hedef baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 16.44 zam hesaplanıyor. Buna 1000 TL taban aylık da eklendiğinde maaşlar şu şekilde olacak:
En düşük memur emeklisi maaşı:
22 bin 672 TL → 27 bin 399 TL
En düşük bekar memur maaşı:
46 bin 709 TL → 55 bin 388 TL
En düşük evli memur maaşı:
50 bin 502 TL → 59 bin 804 TL
En düşük emekli maaşı için beklenti
En düşük emekli maaşı ise mevcutta 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. OVP’deki tahmin baz alındığında ocak ayında bu rakamın 18 bin 592 TL olması bekleniyor.
Emin Yılmaz, “Ancak en düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.