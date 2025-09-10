https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/haftada-4-gun-mesai-donemi-basliyor-mu-ovpde-pilot-uygulama-plani-1099247368.html

Haftada 4 gün mesai dönemi başlıyor mu? OVP’de pilot uygulama planı

Haftada 4 gün mesai dönemi başlıyor mu? OVP’de pilot uygulama planı

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında haftada 4 gün mesai uygulaması yeniden gündeme geldi. Programda, “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, çalışma hayatında köklü bir dönüşümün sinyalini verdi. Hürriyet'in haberine göre programda, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.Bu madde, haftada 4 gün mesai uygulamasının altyapısı olarak değerlendiriliyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaştırılması hedefleniyor.2026’da pilot uygulama başlayacakÇalışmanın 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. İlk etapta belirli kurum ve kuruluşlarda denenecek sistem, olumlu sonuç vermesi halinde daha geniş bir alana yayılacak.Amaç; çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi.Dünya 4 günlük mesaiye geçtiKısa çalışma haftası uygulaması, dünyada farklı ülkelerde test edilmeye başlandı.Neden tercih ediliyor?Haftada 4 gün mesainin öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor:Maaş düzenlemeleri konusunda ise ülkeler arasında farklı uygulamalar bulunuyor.

