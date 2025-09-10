https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/haftada-4-gun-mesai-donemi-basliyor-mu-ovpde-pilot-uygulama-plani-1099247368.html
Haftada 4 gün mesai dönemi başlıyor mu? OVP’de pilot uygulama planı
Haftada 4 gün mesai dönemi başlıyor mu? OVP’de pilot uygulama planı
2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, çalışma hayatında köklü bir dönüşümün sinyalini verdi. Hürriyet'in haberine göre programda, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.Bu madde, haftada 4 gün mesai uygulamasının altyapısı olarak değerlendiriliyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaştırılması hedefleniyor.2026’da pilot uygulama başlayacakÇalışmanın 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. İlk etapta belirli kurum ve kuruluşlarda denenecek sistem, olumlu sonuç vermesi halinde daha geniş bir alana yayılacak.Amaç; çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi.Dünya 4 günlük mesaiye geçtiKısa çalışma haftası uygulaması, dünyada farklı ülkelerde test edilmeye başlandı.Neden tercih ediliyor?Haftada 4 gün mesainin öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor:Maaş düzenlemeleri konusunda ise ülkeler arasında farklı uygulamalar bulunuyor.
2025
2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, çalışma hayatında köklü bir dönüşümün sinyalini verdi. Hürriyet'in haberine göre programda, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Bu madde, haftada 4 gün mesai uygulamasının altyapısı olarak değerlendiriliyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2026’da pilot uygulama başlayacak
Çalışmanın 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. İlk etapta belirli kurum ve kuruluşlarda denenecek sistem, olumlu sonuç vermesi halinde daha geniş bir alana yayılacak.
Amaç; çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi.
Dünya 4 günlük mesaiye geçti
Kısa çalışma haftası uygulaması, dünyada farklı ülkelerde test edilmeye başlandı.
Polonya
: 1 Temmuz 2025’te haftada 4 gün 32 saat ya da 5 gün 35 saat çalışma modeli başlatıldı.
İzlanda, Belçika, İspanya, Japonya
: Çeşitli modellerle daha kısa mesai haftaları denendi.
Almanya
: 45 şirket, geçtiğimiz yıl dört gün mesaiye geçti.
İngiltere
: 2023’te yapılan çalışmada dört gün mesainin çalışan memnuniyetini artırdığı, verimlilikte düşüş yaratmadığı belirlendi.
Haftada 4 gün mesainin öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor:
İş-yaşam dengesi
: Çalışanların hobilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırabilmesi.
Motivasyon
: Çalışanların daha dinlenmiş ve verimli şekilde işlerine dönmesi.
Trafik
: Ulaşımda yoğunluğun azalması.
Yeni kuşak çalışanlar
: Özellikle Y ve Z kuşağının
bu modele daha sıcak bakması.
İstihdam avantajı
: Dört gün çalışmayı tercih eden kalifiye elemanların iş gücüne kazandırılması.
Maaş düzenlemeleri konusunda ise ülkeler arasında farklı uygulamalar bulunuyor.