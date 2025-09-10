https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/lavrov-rusya-israilin-katara-yonelik-saldirgan-eylemini-kiniyor-1099270292.html
Lavrov: Rusya, İsrail'in Katar'a yönelik saldırgan eylemini kınıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sergey Lavrov’un Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi geçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, 9 Eylül'de İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırı ile ilgili olarak Katar yönetimi ve halkına dayanışma duygularını ifade etti. Rusya tarafı, bu saldırgan eylemi uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve dost ülke Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kabul edilemez bir saldırı olarak kararlılıkla kınadığını teyit etti" ifadelerine yer verdi.Rus tarafının ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden Katar vatandaşlarının yakınlarına içten taziyelerini ilettiği ve yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi.
