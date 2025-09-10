Türkiye
Küçükçekmece'de belediye işçileri araçta ceset buldu
Küçükçekmece'de belediye işçileri araçta ceset buldu
Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki 34 CMR 446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.Erkek cesedi bulunduOlay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.Polis inceleme yaptıPolis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.Çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
Küçükçekmece'de belediye işçileri araçta ceset buldu

15:19 10.09.2025 (güncellendi: 15:20 10.09.2025)
Küçükçekmece'de belediye işçileri araçta ceset buldu
Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu.
Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki 34 CMR 446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

Erkek cesedi bulundu

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis inceleme yaptı

Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.
Çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
TÜRKİYE
Kocaeli’nde anne ve 5 yaşındaki kızının evde çürümüş cesetleri bulundu
Dün, 21:35
