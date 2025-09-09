https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/kocaelinde-anne-ve-5-yasindaki-kizinin-evde-curumus-cesetleri-bulundu-1099239573.html

Kocaeli’nde anne ve 5 yaşındaki kızının evde çürümüş cesetleri bulundu

Kocaeli'nde anne ve 5 yaşındaki kızının evde çürümüş cesetleri bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir evde 50 yaşındaki D.B. ve 5 yaşındaki kızı H.N.A. ölü olarak bulundu. Cesetlerin çürümeye başladığı... 09.09.2025

Kocaeli’nde anne ve 5 yaşındaki kızından haber alamayan yakınları polise haber verdi.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girerek anne ve kızının çürümüş cesetleriyle karşılaştı. Evin uzun süredir kapalı olması ve içeriden kötü koku yayılması nedeniyle polis ekipleri, incelemeyi maske ve eldivenle gerçekleştirdi.Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Kadının boşandığı ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğu bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

