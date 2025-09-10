İsveç’in yeni Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/isvecin-yeni-saglik-bakani-basin-toplantisinda-bayildi-1099256819.html
Sağlık bakanı Elisabet Lann, göreve atandığı gün düzenlenen basın toplantısında bayıldıktan sonra kan şekerinin düştüğünü söyledi.
İsveç’in yeni Sağlık bakanı Elisabet Lann, selefinin ani istifasının ardından atandığı Salı günü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve diğer yetkililerle birlikte basın karşısına çıktı.Bakan Lann’in konuşmasını yaptıktan kısa bir süre sonra aniden öne devrilerek bayıldığı görüldü.Başbakan Yardımcısı Busch yanına koştuBaşbakan Yardımcısı Ebba Busch'un hemen yanına koşarak Lann’e yardım ettiği görüldü. Diğer politikacılar ve gazeteciler de hızla yanına gelerek, baygın gibi yatan Lann’ın etrafını sardı.‘Bu normal bir Salı değildi’Elisabet Lann, odadan çıkarıldıktan sonra geri dönerek, 'bunun normal bir Salı günü olmadığını ve bayılmasının ani bir kan şekeri düşüşünden kaynaklandığını' söyledi.Düşük kan şekeri (hipoglisemi) nedir?Hipoglisemi, düşük kan şekeri veya düşük glukoz olarak da adlandırılır ve kan şekeri sağlıklı seviyenin altına düştüğünde ortaya çıkar.Özellikle Tip 1 diyabet hastalarında yaygın olarak görülür Çoğu diyabetli için bu seviye gilikozun 70 mg/dL altı anlamına gelirken, diyabetli olmayan kişilerde 55 mg/dL seviyesinin altı ‘düşük kan şekeri seviyesi’ olarak kabul ediliyor.
12:44 10.09.2025 (güncellendi: 12:45 10.09.2025)
İsveç’in yeni Sağlık bakanı Elisabet Lann, selefinin ani istifasının ardından atandığı Salı günü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve diğer yetkililerle birlikte basın karşısına çıktı.
Bakan Lann’in konuşmasını yaptıktan kısa bir süre sonra aniden öne devrilerek bayıldığı görüldü.
Başbakan Yardımcısı Busch yanına koştu
Başbakan Yardımcısı Ebba Busch'un hemen yanına koşarak Lann’e yardım ettiği görüldü. Diğer politikacılar ve gazeteciler de hızla yanına gelerek, baygın gibi yatan Lann’ın etrafını sardı.
‘Bu normal bir Salı değildi’
Elisabet Lann, odadan çıkarıldıktan sonra geri dönerek, 'bunun normal bir Salı günü olmadığını ve bayılmasının ani bir kan şekeri düşüşünden kaynaklandığını' söyledi.
Düşük kan şekeri (hipoglisemi) nedir?
Hipoglisemi, düşük kan şekeri veya düşük glukoz olarak da adlandırılır ve kan şekeri sağlıklı seviyenin altına düştüğünde ortaya çıkar.
Özellikle Tip 1 diyabet hastalarında yaygın olarak görülür Çoğu diyabetli için bu seviye gilikozun 70 mg/dL altı anlamına gelirken, diyabetli olmayan kişilerde 55 mg/dL seviyesinin altı ‘düşük kan şekeri seviyesi’ olarak kabul ediliyor.