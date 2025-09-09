https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katarin-baskenti-dohada-patlamalar-1099232112.html

Doha'da patlamalar meydana gelmişti: Katar, saldırıları İsrail'in yaptığını duyurarak kınama yayınladı

Doha'da patlamalar meydana gelmişti: Katar, saldırıları İsrail'in yaptığını duyurarak kınama yayınladı

Sputnik Türkiye

Hamas'a suikast iddiası. Ayrıltılar haberde...

2025-09-09T16:09+0300

2025-09-09T16:09+0300

2025-09-09T16:52+0300

dünya

katar

doha

patlama

hamas

abd

axios

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232361_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ea9ff2863658cf254412a28c642e68d8.jpg

ABD merkezli Axios haber sitesi, "Hamas'a suikast operasyonu düzenlendiğini" öne sürdü. Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.İsrail Ordusu açıkladı: Hamas’a saldırı düzenledikÖte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) resmi X hesabından yapılan açıklamada “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Şin Bet, Hava Kuvvetleri'ni kullanarak yakın zamanda Hamas terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik hedefli bir saldırı düzenledik” ifadeleri yer aldı.Açıklama şöyle devam etti:Katar, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıkladı: Kınama geldiKatar'dan yapılan son dakika açıklamasında İsrail'in saldırısının kınandığı ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, saldırının “Hamas Siyasi Bürosu’nun birkaç üyesinin yaşadığı konut binalarını hedef aldığını” kaydederek, 'bu suç teşkil eden saldırının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğunu ve Katarlılar ile Katar’da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu' söyledi. Ensari ayrıca, Katar’ın “bu pervasız İsrail davranışına, bölgesel güvenliğin sürekli şekilde bozulmasına ve kendi güvenliğini ile egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme” tahammül etmeyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Katar’ın konuyu “en üst düzeyde soruşturduğunu” da sözlerine ekledi.'Trump onay verdi' iddiası Bir İsrailli yetkili Kanal 12'ye verdiği demeçte "ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'a saldırıya onay verdiğini" iddia etti.ABD elçiliğinden, Amerikan vatandaşlarına uyarıDoha'daki ABD elçiliği Katar'ın başkentindeki Amerikan vatandaşlarına füze saldırıları sırasında bulundukları yerlerde durmaları uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/son-dakika-ispanya-israile-9-maddelik-yaptirim-paketini-yururluge-soktu-1099230462.html

katar

doha

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, doha, patlama, son dakika, hamas, suikast