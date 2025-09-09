Türkiye
Doha'da patlamalar meydana gelmişti: Katar, saldırıları İsrail'in yaptığını duyurarak kınama yayınladı
Doha'da patlamalar meydana gelmişti: Katar, saldırıları İsrail'in yaptığını duyurarak kınama yayınladı
Hamas'a suikast iddiası. Ayrıltılar haberde...
ABD merkezli Axios haber sitesi, "Hamas'a suikast operasyonu düzenlendiğini" öne sürdü. Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.İsrail Ordusu açıkladı: Hamas’a saldırı düzenledikÖte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) resmi X hesabından yapılan açıklamada “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Şin Bet, Hava Kuvvetleri'ni kullanarak yakın zamanda Hamas terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik hedefli bir saldırı düzenledik” ifadeleri yer aldı.Açıklama şöyle devam etti:Katar, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıkladı: Kınama geldiKatar'dan yapılan son dakika açıklamasında İsrail'in saldırısının kınandığı ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, saldırının “Hamas Siyasi Bürosu’nun birkaç üyesinin yaşadığı konut binalarını hedef aldığını” kaydederek, 'bu suç teşkil eden saldırının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğunu ve Katarlılar ile Katar’da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu' söyledi. Ensari ayrıca, Katar’ın “bu pervasız İsrail davranışına, bölgesel güvenliğin sürekli şekilde bozulmasına ve kendi güvenliğini ile egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme” tahammül etmeyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Katar’ın konuyu “en üst düzeyde soruşturduğunu” da sözlerine ekledi.'Trump onay verdi' iddiası Bir İsrailli yetkili Kanal 12'ye verdiği demeçte "ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'a saldırıya onay verdiğini" iddia etti.ABD elçiliğinden, Amerikan vatandaşlarına uyarıDoha'daki ABD elçiliği Katar'ın başkentindeki Amerikan vatandaşlarına füze saldırıları sırasında bulundukları yerlerde durmaları uyarısında bulundu.
16:09 09.09.2025 (güncellendi: 16:52 09.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu. İsrail saldırıyı üstlenirken Katar'dan resmi kınama geldi. Bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Trump'ın saldırıya "onay verdiğini" öne sürdü.
ABD merkezli Axios haber sitesi, "Hamas'a suikast operasyonu düzenlendiğini" öne sürdü.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar'daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

İsrail Ordusu açıkladı: Hamas'a saldırı düzenledik

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) resmi X hesabından yapılan açıklamada "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Şin Bet, Hava Kuvvetleri'ni kullanarak yakın zamanda Hamas terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik hedefli bir saldırı düzenledik" ifadeleri yer aldı.
Açıklama şöyle devam etti:

Saldırıya uğrayan lider kadro, terör örgütünün faaliyetlerini yıllardır yürüten, 7 Ekim katliamının gerçekleştirilmesinden ve İsrail Devleti'ne karşı savaşın yürütülmesinden doğrudan sorumlu olan kişilerdir. Saldırı öncesinde çevredekilere gelebilecek zararı en aza indirmek için hassas silahların kullanımı ve ek istihbarat bilgileri gibi önlemler alındı.

Katar, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıkladı: Kınama geldi

Katar'dan yapılan son dakika açıklamasında İsrail'in saldırısının kınandığı ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz

Katar, Mısır ile birlikte İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan iki Arap ülkesinden biri.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, saldırının "Hamas Siyasi Bürosu'nun birkaç üyesinin yaşadığı konut binalarını hedef aldığını" kaydederek, 'bu suç teşkil eden saldırının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğunu ve Katarlılar ile Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu' söyledi. Ensari ayrıca, Katar'ın "bu pervasız İsrail davranışına, bölgesel güvenliğin sürekli şekilde bozulmasına ve kendi güvenliğini ile egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme" tahammül etmeyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Katar'ın konuyu "en üst düzeyde soruşturduğunu" da sözlerine ekledi.

'Trump onay verdi' iddiası

Bir İsrailli yetkili Kanal 12'ye verdiği demeçte "ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'a saldırıya onay verdiğini" iddia etti.

ABD elçiliğinden, Amerikan vatandaşlarına uyarı

Doha'daki ABD elçiliği Katar'ın başkentindeki Amerikan vatandaşlarına füze saldırıları sırasında bulundukları yerlerde durmaları uyarısında bulundu.
