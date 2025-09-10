Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ispartayi-dolu-yagisi-vurdu-elma-bahcelerinde-100-milyon-lira-zarar-var-1099268236.html
Isparta'yı dolu yağışı vurdu: Elma bahçelerinde 100 milyon lira zarar var
Isparta'yı dolu yağışı vurdu: Elma bahçelerinde 100 milyon lira zarar var
Sputnik Türkiye
Isparta’nın Gelendost ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan dolu yağışı, üreticilere 100 milyon lira civarında zarar verdi. Etkili dolu, Eğirdir... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T19:47+0300
2025-09-10T19:47+0300
türki̇ye
isparta
elma
dolu
dolu yağışı
hava
zarar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099268062_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_722f0455541441ba4ff9006dafaaaae0.jpg
Isparta’da etkili olan dolu yağışı çiftçilere 100 milyon liralık zarar verdirdi.Olayın ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Vali Erin, zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için görüşmeler yaptıklarını, Tarım İl Müdürlüğü’nden borç erteleme ve nakdi yardım talebinde bulunacaklarını söyledi.Vali Erin, ''Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut'' dedi.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaklaşık 5 bin dönümlük alan hasardan etkilendi” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiye-genelinde-dolu-yagisi-etkili-oldu-tarlalar-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1095878972.html
türki̇ye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099268062_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_61dabcc9c9d29d8acc7cfd42434fff29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
isparta, elma, dolu, dolu yağışı, hava, zarar
isparta, elma, dolu, dolu yağışı, hava, zarar

Isparta'yı dolu yağışı vurdu: Elma bahçelerinde 100 milyon lira zarar var

19:47 10.09.2025
© AA / İl Ziraat OdasıElma
Elma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AA / İl Ziraat Odası
Abone ol
Isparta’nın Gelendost ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan dolu yağışı, üreticilere 100 milyon lira civarında zarar verdi. Etkili dolu, Eğirdir ilçesinde de özellikle elma üretimini olumsuz etkiledi.
Isparta’da etkili olan dolu yağışı çiftçilere 100 milyon liralık zarar verdirdi.
Olayın ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Vali Erin, zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için görüşmeler yaptıklarını, Tarım İl Müdürlüğü’nden borç erteleme ve nakdi yardım talebinde bulunacaklarını söyledi.
Vali Erin, ''Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut'' dedi.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaklaşık 5 bin dönümlük alan hasardan etkilendi” açıklamasında bulundu.
Dolu yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
Türkiye genelinde dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar ve sokaklar beyaza büründü
2 Mayıs, 21:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала