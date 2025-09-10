https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ispartayi-dolu-yagisi-vurdu-elma-bahcelerinde-100-milyon-lira-zarar-var-1099268236.html

Isparta'yı dolu yağışı vurdu: Elma bahçelerinde 100 milyon lira zarar var

Isparta'yı dolu yağışı vurdu: Elma bahçelerinde 100 milyon lira zarar var

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan dolu yağışı, üreticilere 100 milyon lira civarında zarar verdi.

Isparta’da etkili olan dolu yağışı çiftçilere 100 milyon liralık zarar verdirdi.Olayın ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Vali Erin, zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için görüşmeler yaptıklarını, Tarım İl Müdürlüğü’nden borç erteleme ve nakdi yardım talebinde bulunacaklarını söyledi.Vali Erin, ''Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut'' dedi.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaklaşık 5 bin dönümlük alan hasardan etkilendi” açıklamasında bulundu.

