https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiye-genelinde-dolu-yagisi-etkili-oldu-tarlalar-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1095878972.html
Türkiye genelinde dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar ve sokaklar beyaza büründü
Türkiye genelinde dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar ve sokaklar beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Sokakları ve tarlaları beyaza bürüyen dolu yağışının kalınlığının bazı... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T21:33+0300
2025-05-02T21:33+0300
2025-05-02T21:33+0300
türki̇ye
dolu
dolu yağışı
hava
hava sıcaklığı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
meteoroloji mühendisleri odası
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Bazı kentlerde etkili olan sağanak ve dolu, su birikintilerine ve taşkınlara yol açarken, dolu nedeniyle tarlalar zarar gördü.Uşak, Kars, Tokat ve Adıyaman gibi illerde etkili olan doluda tarlalar ve araçlarda hasarlar meydana geldi. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu tarlalar ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/2-mayis-hava-durumu-30dan-fazla-ilde-ani-sel-su-baskini-dolu-hortum-ve-firtina-uyarisi-1095851728.html
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dolu, dolu yağışı, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
dolu, dolu yağışı, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
Türkiye genelinde dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar ve sokaklar beyaza büründü
Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Sokakları ve tarlaları beyaza bürüyen dolu yağışının kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Şiddetli dolu özellikle tarım alanlarında kayıplara yol açarken bazı ürünler zarar gördü.
Bazı kentlerde etkili olan sağanak ve dolu, su birikintilerine ve taşkınlara yol açarken, dolu nedeniyle tarlalar zarar gördü.
Uşak, Kars, Tokat ve Adıyaman gibi illerde etkili olan doluda tarlalar ve araçlarda hasarlar meydana geldi. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu tarlalar ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.