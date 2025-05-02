https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiye-genelinde-dolu-yagisi-etkili-oldu-tarlalar-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1095878972.html

Türkiye genelinde dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar ve sokaklar beyaza büründü

Türkiye genelinde dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar ve sokaklar beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Sokakları ve tarlaları beyaza bürüyen dolu yağışının kalınlığının bazı... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T21:33+0300

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Bazı kentlerde etkili olan sağanak ve dolu, su birikintilerine ve taşkınlara yol açarken, dolu nedeniyle tarlalar zarar gördü.Uşak, Kars, Tokat ve Adıyaman gibi illerde etkili olan doluda tarlalar ve araçlarda hasarlar meydana geldi. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu tarlalar ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/2-mayis-hava-durumu-30dan-fazla-ilde-ani-sel-su-baskini-dolu-hortum-ve-firtina-uyarisi-1095851728.html

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