İran'da BM nükleer denetimleri yeniden başlıyor: 'Doğru yönde atılmış önemli bir adım'

10.09.2025

İran ve Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ülke genelindeki nükleer tesislerde denetimlerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Kahire’de gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmenin ardından duyuruldu.Grossi, anlaşmayı 'doğru yönde önemli bir adım' olarak tanımladı ancak metnin tam içeriğinin yayımlanmayacağını belirtti. Grossi, İran’ın nükleer sahalarının güvenliği konusunda tam garanti verilemese de tüm tesislere ve özellikle saldırıya uğrayan tesislere erişimi kapsayan bir teknik belge üzerinde uzlaşıldığını vurguladı.İran Dışişleri Bakanı Arakçi, anlaşmanın parlamentonun kabul ettiği yasalar çerçevesinde hazırlanarak ülkenin en yüksek güvenlik organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin onayına sunulduğunu açıkladı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mutabakatın hızlı şekilde uygulanmasının “nükleer diplomasi için belirleyici bir adım olabileceğini” söyledi. Grossi, anlaşmanın uygulanmasında zorluklar yaşanabileceğini ancak 'hiçbir şeyin diyaloğun yerini tutamayacağını' ifade etti.

