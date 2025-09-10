Türkiye
İlaç devi dünya çapında 9 bin kişiyi işten çıkaracak
10.09.2025
Dünya çapında 78 bin 400 kişiyi istihdam eden Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, yeniden yapılanmaya giderek 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. 5 bin kişinin şirketin merkezi Danimarka'da olması bekleniyor. Toplam iş gücünün yüzde 11.5'ine denk geliyorŞirketin yapısını basitleştirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak, kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidileceği belirtildi.Şirketin yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların 5 bininin şirketin merkezi Danimarka'da olmasının beklendiği bilgisi verildi. Bu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 11,5'ine tekabül ediyor. Novo Nordisk, dünya çapında 78 bin 400 kişi çalıştırıyor.Zayıflama ilaçlarının üreticisi olarak biliniyorGeçen yıl kısa bir dönem Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi olan Novo Nordisk, yeniden yapılanmanın maliyetinin yaklaşık 8 milyar Danimarka kronu (1,3 milyar dolar) olmasını bekliyor.Novo Nordisk, yeniden yapılanma planı çerçevesinde bu yıla ilişkin finansal beklentilerini de revize etti. Şirket, döviz kuru etkilerine göre düzeltilmiş faaliyet karının yüzde 4 ila 10 artmasını bekliyor. Daha önce yüzde 10 ila 16 faaliyet karı artışı öngörülmüştü. Ozempic ve Wegovy isimli ilaçların üreticisi Novo Nordisk, ihtiyacın arttığı diyabet tedavisinde ABD'li rakibi Eli Lilly ile rekabet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.
14:22 10.09.2025
Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu. Bu çerçevede şirket dünya genelinde 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Dünya çapında 78 bin 400 kişiyi istihdam eden Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, yeniden yapılanmaya giderek 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. 5 bin kişinin şirketin merkezi Danimarka'da olması bekleniyor.

Toplam iş gücünün yüzde 11.5'ine denk geliyor

Şirketin yapısını basitleştirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak, kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidileceği belirtildi.
Şirketin yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların 5 bininin şirketin merkezi Danimarka'da olmasının beklendiği bilgisi verildi. Bu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 11,5'ine tekabül ediyor. Novo Nordisk, dünya çapında 78 bin 400 kişi çalıştırıyor.

Zayıflama ilaçlarının üreticisi olarak biliniyor

Geçen yıl kısa bir dönem Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi olan Novo Nordisk, yeniden yapılanmanın maliyetinin yaklaşık 8 milyar Danimarka kronu (1,3 milyar dolar) olmasını bekliyor.
Novo Nordisk, yeniden yapılanma planı çerçevesinde bu yıla ilişkin finansal beklentilerini de revize etti. Şirket, döviz kuru etkilerine göre düzeltilmiş faaliyet karının yüzde 4 ila 10 artmasını bekliyor. Daha önce yüzde 10 ila 16 faaliyet karı artışı öngörülmüştü. Ozempic ve Wegovy isimli ilaçların üreticisi Novo Nordisk, ihtiyacın arttığı diyabet tedavisinde ABD'li rakibi Eli Lilly ile rekabet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.
