Ünlü gıda devi CEO'su görevden alındı: 'Astı ile gizli ilişki'
Ünlü gıda devi CEO'su görevden alındı: 'Astı ile gizli ilişki'
Nestle, iş yerinde astıyla yaşadığı ilişki nedeniyle neredeyse 40 yıldır şirkette görev yapan Laurent Freixe'i görevden aldı, Philipp Navratil'i yeni CEO... 02.09.2025
İsviçreli gıda devi Nestle şirketi yaptığı açıklamada, CEO'su Laurent Freixe'nin doğrudan bir astıyla olan gizli ilişkisine ilişkin soruşturmanın ardından görevden alındığını duyurdu.Nescafe içecekleri ve Purina evcil hayvan mamaları üreten İsviçreli gıda devi, yaptığı açıklamada işten çıkarmanın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti. Yapılan soruşturmada, şirketin doğrudan astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkinin Nestle şirketinin davranış kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.Bir yıldır CEO olarak görev yapan Freixe'nin yerine Nestle'nin uzun süredir yöneticiliğini yapan Philipp Navratil geçecek.Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, "Bu gerekli bir karardı. Nestlé'nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent'e Nestlé'deki uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Şirket soruşturmaya ilişkin başka ayrıntı vermedi.
Ünlü gıda devi CEO'su görevden alındı: 'Astı ile gizli ilişki'

02:38 02.09.2025
© Nestle web sitesiNestle, iş yerinde astıyla yaşadığı ilişki nedeniyle neredeyse 40 yıldır şirkette görev yapan Laurent Freixe’i görevden aldı, Philipp Navratil’i yeni CEO olarak atadı
Nestle, iş yerinde astıyla yaşadığı ilişki nedeniyle neredeyse 40 yıldır şirkette görev yapan Laurent Freixe’i görevden aldı, Philipp Navratil’i yeni CEO olarak atadı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© Nestle web sitesi
Nestle, iş yerinde astıyla yaşadığı ilişki nedeniyle neredeyse 40 yıldır şirkette görev yapan Laurent Freixe’i görevden aldı, Philipp Navratil’i yeni CEO olarak atadı
İsviçreli gıda devi Nestle şirketi yaptığı açıklamada, CEO'su Laurent Freixe'nin doğrudan bir astıyla olan gizli ilişkisine ilişkin soruşturmanın ardından görevden alındığını duyurdu.
Nescafe içecekleri ve Purina evcil hayvan mamaları üreten İsviçreli gıda devi, yaptığı açıklamada işten çıkarmanın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti. Yapılan soruşturmada, şirketin doğrudan astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkinin Nestle şirketinin davranış kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Bir yıldır CEO olarak görev yapan Freixe'nin yerine Nestle'nin uzun süredir yöneticiliğini yapan Philipp Navratil geçecek.
Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, "Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent’e Nestlé’deki uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Şirket soruşturmaya ilişkin başka ayrıntı vermedi.
