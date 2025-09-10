https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/hollanda-iki-israilli-bakana-schengen-bolgesine-giris-yasagi-getirdi-1099263502.html

Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi

Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi

Sputnik Türkiye

Hollanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T15:28+0300

2025-09-10T15:28+0300

2025-09-10T16:03+0300

dünya

hollanda

itamar ben-gvir

bezalel smotrich

avrupa

filistin

maliye bakanı

gazze

schengen bölgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099262750_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d6323512b2fccc2f9e6450a4921c972f.jpg

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki bakanın Schengen Bilgi Sistemi'nde ‘istenmeyen kişi’ olarak kaydedildiğini teyit etti.Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu” derken ekledi:İki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilanıBir önceki Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'daki açıklamasında, İsrailli bakan Ben-Gvir ve Smotrich'in “defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını” belirterek bu iki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.Veldkamp, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade etmiş, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni de Bakanlığa çağıracağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/son-dakika-avrupa-birligi-israilli-ile-ticari-baglarin-kisitlanmasi-ve-bakanlara-yaptirim-icin-baskiyi-1099252251.html

hollanda

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, avrupa, filistin, maliye bakanı, gazze, schengen bölgesi