Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
hollanda, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, avrupa, filistin, maliye bakanı, gazze, schengen bölgesi
Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi
15:28 10.09.2025 (güncellendi: 16:03 10.09.2025)
Hollanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki bakanın Schengen Bilgi Sistemi'nde ‘istenmeyen kişi’ olarak kaydedildiğini teyit etti.
Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu” derken ekledi:
Bu tedbir, (İsrailli) iki bakanın bugün itibarıyla Schengen Bilgi Sistemi'nde istenmeyen yabancı olarak kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu, Şengen ülkelerinin sınır makamlarının bu kaydı görebileceği ve kişilerin girişini reddedileceği anlamına geliyor.
İki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilanı
Bir önceki Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'daki açıklamasında, İsrailli bakan Ben-Gvir ve Smotrich'in “defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını” belirterek bu iki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.
Veldkamp, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade etmiş, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni de Bakanlığa çağıracağını kaydetmişti.