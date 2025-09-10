Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/hollanda-iki-israilli-bakana-schengen-bolgesine-giris-yasagi-getirdi-1099263502.html
Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi
Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
Hollanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T15:28+0300
2025-09-10T16:03+0300
dünya
hollanda
itamar ben-gvir
bezalel smotrich
avrupa
filistin
maliye bakanı
gazze
schengen bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099262750_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d6323512b2fccc2f9e6450a4921c972f.jpg
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki bakanın Schengen Bilgi Sistemi'nde ‘istenmeyen kişi’ olarak kaydedildiğini teyit etti.Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu” derken ekledi:İki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilanıBir önceki Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'daki açıklamasında, İsrailli bakan Ben-Gvir ve Smotrich'in “defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını” belirterek bu iki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.Veldkamp, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade etmiş, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni de Bakanlığa çağıracağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/son-dakika-avrupa-birligi-israilli-ile-ticari-baglarin-kisitlanmasi-ve-bakanlara-yaptirim-icin-baskiyi-1099252251.html
hollanda
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099262750_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_5b5f25c208970b13113d6414d9f99067.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hollanda, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, avrupa, filistin, maliye bakanı, gazze, schengen bölgesi
hollanda, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, avrupa, filistin, maliye bakanı, gazze, schengen bölgesi

Hollanda iki İsrailli bakana Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı getirdi

15:28 10.09.2025 (güncellendi: 16:03 10.09.2025)
© AABen Gvir (solda), Bezalel Smotrich (sağda)
Ben Gvir (solda), Bezalel Smotrich (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AA
Abone ol
Hollanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki bakanın Schengen Bilgi Sistemi'nde ‘istenmeyen kişi’ olarak kaydedildiğini teyit etti.
Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu” derken ekledi:

Bu tedbir, (İsrailli) iki bakanın bugün itibarıyla Schengen Bilgi Sistemi'nde istenmeyen yabancı olarak kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu, Şengen ülkelerinin sınır makamlarının bu kaydı görebileceği ve kişilerin girişini reddedileceği anlamına geliyor.

İki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilanı

Bir önceki Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'daki açıklamasında, İsrailli bakan Ben-Gvir ve Smotrich'in “defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını” belirterek bu iki bakanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.
Veldkamp, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade etmiş, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni de Bakanlığa çağıracağını kaydetmişti.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan İsrail'e yaptırım hamlesi
11:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала