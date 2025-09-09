Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine Tunus’taki bir limanda drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı.Küresel Sumud Filosu'nun, iki dalga halinde başlatılacağı ifade edilmişti. İlki 31 Ağustos'ta Barselona'dan, ikincisi ise 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edeceği duyurulan yardım gemilerine dair bilgi veren Albanese, ana teknenin saldırıya uğradığını belirterek, limana yaklaşmakta olan diğer iki teknenin ise acil korumaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
09.09.2025
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu
