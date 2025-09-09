https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gazzeye-yardim-gemisi-saldiriya-ugradi-tunustaki-limanda-dron-saldirisi-duzenlendi-1099208544.html
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T03:41+0300
2025-09-09T03:41+0300
2025-09-09T03:41+0300
dünya
gazze
tunus
i̇srail
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099208387_0:7:2925:1652_1920x0_80_0_0_4e1b0bf729e972311954c75106a72acb.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine Tunus’taki bir limanda drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı.Küresel Sumud Filosu'nun, iki dalga halinde başlatılacağı ifade edilmişti. İlki 31 Ağustos'ta Barselona'dan, ikincisi ise 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edeceği duyurulan yardım gemilerine dair bilgi veren Albanese, ana teknenin saldırıya uğradığını belirterek, limana yaklaşmakta olan diğer iki teknenin ise acil korumaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/greta-thunbergin-de-oldugu-gazzeye-yardim-gemisi-barselonadan-yola-cikti--1099015124.html
gazze
tunus
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099208387_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e832c1a5c0d8958ca380c34658daec45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, tunus, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
gazze, tunus, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine Tunus’taki bir limanda drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Küresel Sumud Filosu'nun, iki dalga halinde başlatılacağı ifade edilmişti. İlki 31 Ağustos'ta Barselona'dan, ikincisi ise 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edeceği duyurulan yardım gemilerine dair bilgi veren Albanese, ana teknenin saldırıya uğradığını belirterek, limana yaklaşmakta olan diğer iki teknenin ise acil korumaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.