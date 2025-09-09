https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gazzeye-yardim-gemisi-saldiriya-ugradi-tunustaki-limanda-dron-saldirisi-duzenlendi-1099208544.html

Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi

Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T03:41+0300

2025-09-09T03:41+0300

2025-09-09T03:41+0300

dünya

gazze

tunus

i̇srail

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099208387_0:7:2925:1652_1920x0_80_0_0_4e1b0bf729e972311954c75106a72acb.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine Tunus’taki bir limanda drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı.Küresel Sumud Filosu'nun, iki dalga halinde başlatılacağı ifade edilmişti. İlki 31 Ağustos'ta Barselona'dan, ikincisi ise 4 Eylül'de Tunus'tan hareket edeceği duyurulan yardım gemilerine dair bilgi veren Albanese, ana teknenin saldırıya uğradığını belirterek, limana yaklaşmakta olan diğer iki teknenin ise acil korumaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/greta-thunbergin-de-oldugu-gazzeye-yardim-gemisi-barselonadan-yola-cikti--1099015124.html

gazze

tunus

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, tunus, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi