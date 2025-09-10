Türkiye
Fas uyruklu kız arkadaşı rezidansta ölü bulunmuştu: Kaçan sevgiliyle ilgili yeni gelişme
Fas uyruklu kız arkadaşı rezidansta ölü bulunmuştu: Kaçan sevgiliyle ilgili yeni gelişme
İstanbul'da bir rezidansta ölü bulunan Fas uyruklu 20 yaşındaki kadının, kaçan erkek arkadaşı yakalandı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir rezidansta 20 yaşındaki Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olaydan sonra kayıplara karışan genç kadının erkek arkadaşı Bursa'da yakalanarak tutuklandı. Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 'Kız arkadaşım fenalaştı' diyerek kaçtığı ortaya çıktıBeyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 6 Eylül'de Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir rezidanstaki dairede, Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh'in (20) ölü bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.Rezidans çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kadının birlikte yaşadığı A.A'nın, olay günü güvenlik görevlilerine kız arkadaşının rahatsızlandığı, sağlık personeline haber verilmesini söyledikten sonra kaçtığını belirledi. Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Kasten öldürme suçundan tutuklandıBursa'nın Yıldırım ilçesine kaçtığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.Öte yandan şüphelinin rezidansın güvenlik ekiplerine bilgi verdikten sonra koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
türki̇ye
Fas uyruklu kız arkadaşı rezidansta ölü bulunmuştu: Kaçan sevgiliyle ilgili yeni gelişme

12:32 10.09.2025
İstanbul'da bir rezidansta ölü bulunan Fas uyruklu 20 yaşındaki kadının, kaçan erkek arkadaşı yakalandı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir rezidansta 20 yaşındaki Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olaydan sonra kayıplara karışan genç kadının erkek arkadaşı Bursa'da yakalanarak tutuklandı. Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
'Kız arkadaşım fenalaştı' diyerek kaçtığı ortaya çıktı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 6 Eylül'de Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir rezidanstaki dairede, Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh'in (20) ölü bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.
Rezidans çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kadının birlikte yaşadığı A.A'nın, olay günü güvenlik görevlilerine kız arkadaşının rahatsızlandığı, sağlık personeline haber verilmesini söyledikten sonra kaçtığını belirledi. Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kasten öldürme suçundan tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesine kaçtığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin rezidansın güvenlik ekiplerine bilgi verdikten sonra koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
