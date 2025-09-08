Tatilde hayatı karardı: İngiliz hukuk öğrencisi, uyuşturucu bulundurduğu için Dubai'de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/tatilde-hayati-karardi-ingiliz-hukuk-ogrencisi-uyusturucu-bulundurdugu-icin-dubaide-25-yil-hapis-1099191384.html
İngiltere'nin Merseyside kentinden gelen 23 yaşındaki Mia O'Brien, Dubai'de 50 gram kokainle yakalanması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hukuk...
İngiliz hukuk öğrencisi Mia O’Brien, Dubai’de uyuşturucu bulundurma suçundan 25 yıl hapis cezasına mahküm edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki öğrenci geçen yıl ekim ayında bir apartman dairesinde 50 gram kokainle yakalanarak tutuklandı.46 yaşındaki anne, kızının Dubai’deki tutukluluk sürecini anlatarak, “Mia avukat ya da hukukçu olmak istiyordu. Şimdi 25 yıl ceza almış durumda ve bu onun hayatını tamamen mahvetti. Telefonda ağlıyor, benden özür diliyor” ifadelerini kullandı.Aile temyize hazırlanıyorO’Brien’ın ailesi, İngiltere’deki avukatları aracılığıyla karara itiraz etmeye hazırlanıyor. McKenna, “Mia uyuşturucu satıcısı değil, sadece yanlış insanların yanında bulundu. Çok aptalca bir hata yaptı ama hayatının geri kalanını hapiste geçirmemeli” dedi.
