https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/tatilde-hayati-karardi-ingiliz-hukuk-ogrencisi-uyusturucu-bulundurdugu-icin-dubaide-25-yil-hapis-1099191384.html

Tatilde hayatı karardı: İngiliz hukuk öğrencisi, uyuşturucu bulundurduğu için Dubai'de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tatilde hayatı karardı: İngiliz hukuk öğrencisi, uyuşturucu bulundurduğu için Dubai'de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin Merseyside kentinden gelen 23 yaşındaki Mia O’Brien, Dubai’de 50 gram kokainle yakalanması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hukuk... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T12:31+0300

2025-09-08T12:31+0300

2025-09-08T12:31+0300

yaşam

dubai

tutuklu

uyuşturucu

hapis

hapis cezası

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşik arap emirlikleri

tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050517984_129:0:1373:700_1920x0_80_0_0_38aa8fac5b8be9d0b8470fd1fa3d80d1.jpg

İngiliz hukuk öğrencisi Mia O’Brien, Dubai’de uyuşturucu bulundurma suçundan 25 yıl hapis cezasına mahküm edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki öğrenci geçen yıl ekim ayında bir apartman dairesinde 50 gram kokainle yakalanarak tutuklandı.46 yaşındaki anne, kızının Dubai’deki tutukluluk sürecini anlatarak, “Mia avukat ya da hukukçu olmak istiyordu. Şimdi 25 yıl ceza almış durumda ve bu onun hayatını tamamen mahvetti. Telefonda ağlıyor, benden özür diliyor” ifadelerini kullandı.Aile temyize hazırlanıyorO’Brien’ın ailesi, İngiltere’deki avukatları aracılığıyla karara itiraz etmeye hazırlanıyor. McKenna, “Mia uyuşturucu satıcısı değil, sadece yanlış insanların yanında bulundu. Çok aptalca bir hata yaptı ama hayatının geri kalanını hapiste geçirmemeli” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ingiltere-parlamentosunda-skandal-gizli-telefonla-cinsel-icerikli-ses-sakasi-panige-neden-oldu-1099189819.html

dubai

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşik arap emirlikleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dubai, tutuklu, uyuşturucu, hapis, hapis cezası, birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, tatil