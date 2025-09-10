https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/eski-pentagon-danismanindan-ukraynanin-varligina-son-verme-cagrisi-1099247169.html
Eski Pentagon danışmanından Ukrayna’nın varlığına son verme çağrısı
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Ukrayna'nın mevcut haliyle varlığının sonlandırılması ve ardından Rusya sınırında daha istikrarlı... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T09:03+0300
2025-09-10T09:03+0300
2025-09-10T09:08+0300
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, YouTube’daki Deep Dive kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın mevcut haline son verme çağrısında bulundu.Macgregor, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:McGregor'a göre, geçmişte ABD’li siyaset bilimci Zbigniew Brzezinski, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yaşayan nüfusun Rusça konuşanlardan oluştuğunu ve bu nedenle gerçek Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul edilemeyeceğini savunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna halkının bağımsızlık ve egemenlik hakkını hiçbir zaman sorgulamadığını vurgulamıştı.Putin, geçtiğimiz hafta Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın NATO’ya üye olması ve topraklarında yabancı askerlerin yerleştirilmesinin Rusya için kabul edilemez olduğunu kaydetmişti. Rus lider, güvenlik garantilerinin sadece Kiev’e değil, aynı zamanda Moskova’ya da verilmesi gerektiğinin altını çizmişti.
09:03 10.09.2025 (güncellendi: 09:08 10.09.2025)
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Ukrayna'nın mevcut haliyle varlığının sonlandırılması ve ardından Rusya sınırında daha istikrarlı bir oluşumun yaratılması gerektiğini belirtti.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, YouTube’daki Deep Dive kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın mevcut haline son verme çağrısında bulundu.
Macgregor, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna denen bu oluşumun tarihin farklı dönemlerinde nasıl göründüğünü anlayabilmeniz için size son 500 yıla ait bir dizi harita göstermek için zaman ayırmam gerekiyor. Üçte biri veya daha fazlası hiçbir zaman Ukrayna'nın parçası olmadı. Mesele de bu. Bu oluşumun bir anlamı yok. Hiçbir zaman önemli olmadı. Ortadan kalkması ve yerine daha istikrarlı bir şeyin oluşması gerekiyor.
McGregor'a göre, geçmişte ABD’li siyaset bilimci Zbigniew Brzezinski, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yaşayan nüfusun Rusça konuşanlardan oluştuğunu ve bu nedenle gerçek Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul edilemeyeceğini savunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna halkının bağımsızlık ve egemenlik hakkını hiçbir zaman sorgulamadığını vurgulamıştı.
Putin, geçtiğimiz hafta Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın NATO’ya üye olması ve topraklarında yabancı askerlerin yerleştirilmesinin Rusya için kabul edilemez olduğunu kaydetmişti. Rus lider, güvenlik garantilerinin sadece Kiev’e değil, aynı zamanda Moskova’ya da verilmesi gerektiğinin altını çizmişti.