https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/eski-pentagon-danismanindan-ukraynanin-varligina-son-verme-cagrisi-1099247169.html

Eski Pentagon danışmanından Ukrayna’nın varlığına son verme çağrısı

Eski Pentagon danışmanından Ukrayna’nın varlığına son verme çağrısı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Ukrayna'nın mevcut haliyle varlığının sonlandırılması ve ardından Rusya sınırında daha istikrarlı... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T09:03+0300

2025-09-10T09:03+0300

2025-09-10T09:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

douglas macgregor

ukrayna

rusya

zbigniew brzezinski

doğu ekonomik forumu

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099246945_0:46:1280:767_1920x0_80_0_0_b27afa33cababcd6897fca639d35f1e2.jpg

Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, YouTube’daki Deep Dive kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın mevcut haline son verme çağrısında bulundu.Macgregor, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:McGregor'a göre, geçmişte ABD’li siyaset bilimci Zbigniew Brzezinski, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yaşayan nüfusun Rusça konuşanlardan oluştuğunu ve bu nedenle gerçek Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul edilemeyeceğini savunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna halkının bağımsızlık ve egemenlik hakkını hiçbir zaman sorgulamadığını vurgulamıştı.Putin, geçtiğimiz hafta Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın NATO’ya üye olması ve topraklarında yabancı askerlerin yerleştirilmesinin Rusya için kabul edilemez olduğunu kaydetmişti. Rus lider, güvenlik garantilerinin sadece Kiev’e değil, aynı zamanda Moskova’ya da verilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israilin-katara-yonelik-saldirilari-bmgk-acil-toplaniyor-1099245140.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, douglas macgregor, ukrayna, rusya, zbigniew brzezinski, doğu ekonomik forumu, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu