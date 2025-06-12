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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Obezite sorunumuz var, ölçümlerin 27'si obez
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Obezite sorunumuz var, ölçümlerin 27'si obez
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni uygulamayla halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
obezite
vücut geliştirme
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde Türkiye'nin sağlık gündemini ele aldı.TRT kanalında konuşan Memişoğlu, 81 ilde başlatılan programla kalabalık noktalarda halkın boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapıldığını duyurarak, 3 milyon insanın ölçüldüğünü ifade etti. Açıklamasında Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, obezite, vücut geliştirme
kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, obezite, vücut geliştirme

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Obezite sorunumuz var, ölçümlerin 27'si obez

22:37 12.06.2025
© AAObez, obezite
Obez, obezite - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni uygulamayla halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin sonuçlarını aktararak, 3 milyon insanın ölçüldüğünü, yüzde 35'inin fazla kilolu, yüzde 27'sinin obez olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde Türkiye'nin sağlık gündemini ele aldı.
TRT kanalında konuşan Memişoğlu, 81 ilde başlatılan programla kalabalık noktalarda halkın boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapıldığını duyurarak, 3 milyon insanın ölçüldüğünü ifade etti. Açıklamasında Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Onun için sahaya çıktık ve dedik ki topluma senin gerçekten kilo sorunun var. Obezite sorunumuz var. Türkiye'nin baktığınız zaman toplumsal olarak riskleri var. Bunlardan bir tanesi kilo, obezite.

Şu ana kadar 3 milyon insanı tarttık ve boyunu ölçtük. Yüzde 35'i fazla kilolu. Biz şu anda dünyanın en üst seviyesindeyiz kilo anlamında. yüzde 27'si obez bir de. Yani toplam yüzde 52, yüzde 55 bandında insanlarımız istediğimiz kiloda değil. O nedenle biz bu kiloyu insanların sağlığı için istiyoruz. Yani biz kimseye kilon yüksek diye a sen kilolusun demek için bunları yapmıyoruz. Kilo bir sağlık sorunu diyoruz.

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