Sağlık Bakanı Memişoğlu: Obezite sorunumuz var, ölçümlerin 27'si obez

Onun için sahaya çıktık ve dedik ki topluma senin gerçekten kilo sorunun var. Obezite sorunumuz var. Türkiye'nin baktığınız zaman toplumsal olarak riskleri var. Bunlardan bir tanesi kilo, obezite.

Şu ana kadar 3 milyon insanı tarttık ve boyunu ölçtük. Yüzde 35'i fazla kilolu. Biz şu anda dünyanın en üst seviyesindeyiz kilo anlamında. yüzde 27'si obez bir de. Yani toplam yüzde 52, yüzde 55 bandında insanlarımız istediğimiz kiloda değil. O nedenle biz bu kiloyu insanların sağlığı için istiyoruz. Yani biz kimseye kilon yüksek diye a sen kilolusun demek için bunları yapmıyoruz. Kilo bir sağlık sorunu diyoruz.