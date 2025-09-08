https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/milli-boksor-busenaz-surmeneli-ceyrek-finale-yukseldi-1099205879.html

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Son 16 turunda Kolombiyalı rakibini mağlup eden Sürmeneli, adını çeyrek... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T22:40+0300

2025-09-08T22:40+0300

2025-09-08T22:45+0300

spor

busenaz sürmeneli

boks

türkiye boks federasyonu

kick boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya boks konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/01/1058212265_0:14:566:332_1920x0_80_0_0_b752cb83b3c47ffd6e79e383215b2476.png

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha ringden zaferle ayrıldı.İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yla karşılaşan olimpiyat ve dünya şampiyonu Sürmeneli, rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/mike-tyson-ve-floyd-mayweather-tarihi-boks-macinda-ringe-cikacak-1099133928.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

busenaz sürmeneli, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi