Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/milli-boksor-busenaz-surmeneli-ceyrek-finale-yukseldi-1099205879.html
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Son 16 turunda Kolombiyalı rakibini mağlup eden Sürmeneli, adını çeyrek... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T22:40+0300
2025-09-08T22:45+0300
spor
busenaz sürmeneli
boks
türkiye boks federasyonu
kick boks
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya boks konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/01/1058212265_0:14:566:332_1920x0_80_0_0_b752cb83b3c47ffd6e79e383215b2476.png
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha ringden zaferle ayrıldı.İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yla karşılaşan olimpiyat ve dünya şampiyonu Sürmeneli, rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/mike-tyson-ve-floyd-mayweather-tarihi-boks-macinda-ringe-cikacak-1099133928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/01/1058212265_53:0:514:346_1920x0_80_0_0_4a71fbdb7b44fee1c9eca9560970a4a0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
busenaz sürmeneli, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi
busenaz sürmeneli, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

22:40 08.09.2025 (güncellendi: 22:45 08.09.2025)
© AABusenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© AA
Abone ol
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Son 16 turunda Kolombiyalı rakibini mağlup eden Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha ringden zaferle ayrıldı.
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yla karşılaşan olimpiyat ve dünya şampiyonu Sürmeneli, rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Mike Tyson, Floyd Mayweather - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
SPOR
Mike Tyson ve Floyd Mayweather tarihi boks maçında ringe çıkacak
5 Eylül, 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала