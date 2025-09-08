https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/milli-boksor-busenaz-surmeneli-ceyrek-finale-yukseldi-1099205879.html
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor. Son 16 turunda Kolombiyalı rakibini mağlup eden Sürmeneli, adını çeyrek... 08.09.2025
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha ringden zaferle ayrıldı.İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yla karşılaşan olimpiyat ve dünya şampiyonu Sürmeneli, rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
22:40 08.09.2025 (güncellendi: 22:45 08.09.2025)
