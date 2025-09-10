https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bosanma-asamasinda-oldugu-esinin-otomobiline-trafikte-carpti-yaralanan-kadin-hastaneye-kaldirildi-1099242223.html

Boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobiline trafikte çarptı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı.47 yaşındaki adam boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri tarafından yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

