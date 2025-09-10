https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bosanma-asamasinda-oldugu-esinin-otomobiline-trafikte-carpti-yaralanan-kadin-hastaneye-kaldirildi-1099242223.html
Boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobiline trafikte çarptı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobiline trafikte çarptı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Samsun Bafra'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadının aracına trafikte ışıklardadurduğu sırada çarparak kadının yaralanmasına neden oldu. Kaçan saldırgan...
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı.47 yaşındaki adam boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri tarafından yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobiline trafikte çarptı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
01:43 10.09.2025 (güncellendi: 01:46 10.09.2025)
Samsun Bafra'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadının aracına trafikte ışıklardadurduğu sırada çarparak kadının yaralanmasına neden oldu. Kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı.
47 yaşındaki adam boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.