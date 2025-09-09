https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sokak-ortasinda-dehset-bosanma-asamasindaki-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-baldizini-yaraladi-1099234349.html
Sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladı
Sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını ise ağır yaraladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T17:00+0300
2025-09-09T17:00+0300
2025-09-09T17:00+0300
türki̇ye
kadın cinayeti
boşanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099234154_0:159:1601:1059_1920x0_80_0_0_99084e2af53e4fcfed4d594b14e5e6ac.jpg
Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.Yolda karşılaştı kurşun yağdırdıÖrnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/hilal-ozdemir-cinayetiyle-ilgili-bogazici-universitesinden-aciklama-davetiye-gosterip-iceri-girdi-1098985020.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099234154_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_57e4c4999dd766886f3c64e74ab49925.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadın cinayeti, boşanma
Sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladı
Afyonkarahisar'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını ise ağır yaraladı.
Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.
Yolda karşılaştı kurşun yağdırdı
Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.