https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sokak-ortasinda-dehset-bosanma-asamasindaki-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-baldizini-yaraladi-1099234349.html
Sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladı
Sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladı
Afyonkarahisar'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını ise ağır yaraladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.Yolda karşılaştı kurşun yağdırdıÖrnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
17:00 09.09.2025
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını ise ağır yaraladı.
Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.

Yolda karşılaştı kurşun yağdırdı

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
