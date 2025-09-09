https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sokak-ortasinda-dehset-bosanma-asamasindaki-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-baldizini-yaraladi-1099234349.html

Sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladı

Afyonkarahisar'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü, baldızını ise ağır yaraladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

kadın cinayeti

boşanma

Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.Yolda karşılaştı kurşun yağdırdıÖrnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

