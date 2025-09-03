Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izsu-acikladi-izmirde-su-kesintisi-12-eylule-kadar-uzatildi-1099077271.html
İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle bazı bölgelerde su tüketiminin yoğun... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T18:46+0300
2025-09-03T18:47+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
su
su bidonu
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintilerinin 12 Eylül’e kadar süreceği açıklandı.İZSU, kentte devam eden kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, 12 Eylül'e kadar gece 23.00'ten sabah 05.00'e kadar dönüşümlü olarak su verilmeyeceğini duyurdu.İZSU bünyesinde kurulan Su Kurulu, 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintilerinin uygulanacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/izmirde-10-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098474694.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su bidonu, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, atık su
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su bidonu, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, atık su

İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

18:46 03.09.2025 (güncellendi: 18:47 03.09.2025)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Abone ol
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle bazı bölgelerde su tüketiminin yoğun olması sebebiyle kesintilerin 12 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.
İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintilerinin 12 Eylül’e kadar süreceği açıklandı.
İZSU, kentte devam eden kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, 12 Eylül'e kadar gece 23.00'ten sabah 05.00'e kadar dönüşümlü olarak su verilmeyeceğini duyurdu.
İZSU bünyesinde kurulan Su Kurulu, 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintilerinin uygulanacağını belirtmişti.
susuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
TÜRKİYE
İzmir'de 10 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler: 13 saatlik su kesintisi
10 Ağustos, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала