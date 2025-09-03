https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izsu-acikladi-izmirde-su-kesintisi-12-eylule-kadar-uzatildi-1099077271.html

İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle bazı bölgelerde su tüketiminin yoğun... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintilerinin 12 Eylül’e kadar süreceği açıklandı.İZSU, kentte devam eden kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, 12 Eylül'e kadar gece 23.00'ten sabah 05.00'e kadar dönüşümlü olarak su verilmeyeceğini duyurdu.İZSU bünyesinde kurulan Su Kurulu, 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintilerinin uygulanacağını belirtmişti.

