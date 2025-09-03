https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izsu-acikladi-izmirde-su-kesintisi-12-eylule-kadar-uzatildi-1099077271.html
İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle bazı bölgelerde su tüketiminin yoğun... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T18:46+0300
2025-09-03T18:46+0300
2025-09-03T18:47+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
su
su bidonu
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintilerinin 12 Eylül’e kadar süreceği açıklandı.İZSU, kentte devam eden kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, 12 Eylül'e kadar gece 23.00'ten sabah 05.00'e kadar dönüşümlü olarak su verilmeyeceğini duyurdu.İZSU bünyesinde kurulan Su Kurulu, 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintilerinin uygulanacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/izmirde-10-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098474694.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su bidonu, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, atık su
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su bidonu, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, atık su
İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
18:46 03.09.2025 (güncellendi: 18:47 03.09.2025)
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle bazı bölgelerde su tüketiminin yoğun olması sebebiyle kesintilerin 12 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.
İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintilerinin 12 Eylül’e kadar süreceği açıklandı.
İZSU, kentte devam eden kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, 12 Eylül'e kadar gece 23.00'ten sabah 05.00'e kadar dönüşümlü olarak su verilmeyeceğini duyurdu.
İZSU bünyesinde kurulan Su Kurulu, 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintilerinin uygulanacağını belirtmişti.