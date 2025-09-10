Bilim insanları açıkladı: Bebek ağlaması insanlarda fizyolojik tepkiyi tetikliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bilim-insanlari-acikladi-bebek-aglamasi-insanlarda-fizyolojik-tepkiyi-tetikliyor-1099253598.html
yaşam
bilim haberleri
fransa
bebek
tepki
fransa
bebek
Bebeklerin ağlama seslerinin yalnızca duygusal değil, fiziksel etkiler yarattığı ortaya çıktı. Fransa'daki Saint- Etienne Üniversitesi'nden bilim insanları, bebek ağlamasının hem kadınlarda hem de erkeklerde yüz sıcaklığını artırdığını tespit etti.
Araştırmada gönüllülere, farklı derecelerde sıkıntı içindeki bebeklerin ağlama kayıtları dinletildi. Termal kameralar, katılımcıların yüzlerinde hızlı bir sıcaklık artışı kaydetti. Özellikle 'akustik pürüzlülük' adı verilen, kaotik ve uyumsuz sesler içeren ağlamalar, en güçlü tepkiye yol açtı.
Çalışmayı yürüten Prof. Nicolas Mathevon, “Ağlamaların duygusal etkisi, acıyı kodlayan akustik özelliklere bağlıdır. İnsanlar, bebeklerin ağlamalarındaki bu işaretlere otomatik olarak duyarlıdır” dedi.
Titreşimler insanlar için görmezden gelinmesi zor sinyallere dönüşüyor
Araştırmaya göre, bebek ciddi acı hissettiğinde göğüs kafesini daha güçlü kasarak ses tellerinde kaotik titreşimlere yol açıyor. Bu da ebeveynler ve çevresindeki insanlar için görmezden gelinmesi zor bir sinyal oluşturuyor.
Bilim insanları, kadınlar ve erkekler arasında tepki farklılığı gözlemlenmediğini de vurguladı. Katılımcılar, bebeklerin banyoda huzursuz olmasından aşı sırasında acı hissetmesine kadar farklı durumlarda kaydedilen 16 ağlama sesini dinledi. En yoğun acı hissini yansıtan ağlamalar, hem daha yüksek derecede 'akustik pürüzlülük' içeriyordu hem de yetişkinlerde daha güçlü fiziksel tepkiye neden oluyordu.
Araştırma, Journal of The Royal Society Interface dergisinde yayımlandı.
Akustik pürüzlülük nedir?
Akustik pürüzlülük, sesin içinde saniyede yaklaşık 15-300 Hz aralığında meydana gelen modülasyonların (frekanstaki hızlı değişikliklerin) insan kulağı tarafından oluşturduğu rahatsızlık ya da “pürüzlü” algıdır.
Müzik psikolojisinde pürüzlülük:
Gerginlik, çatışma, heyecan gibi duyguları tetikleyebilir.
Daha düz sesler ise sakinlik ve huzur hissi verir.