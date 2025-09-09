https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/beykoz-belediye-baskan-vekili-ozlem-vural-gurzel-partisinden-istifa-etti-1099238972.html

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partisinden istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T21:13+0300

2025-09-09T21:13+0300

2025-09-09T21:13+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp i̇stanbul i̇l merkezi

beykoz

beykoz belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099238800_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_65893995882ba079c24c8093a978779b.jpg

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti.Gürzel açıklamasında, 10 Mart 2025’ten bu yana yürüttüğü görev süresince doğruluk, adalet ve kamu yararını öncelikli ilke edindiğini belirterek, tüm belediye iş ve işlemlerinin hukuk çerçevesinde ve Beykoz halkının yararına gerçekleşmesini sağladığını vurguladı.Ancak görev süresi boyunca, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubundaki bazı kişilerden kişisel hırslar nedeniyle hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını, iftiralar ve psikolojik baskılarla karşılaştığını ifade etti. Parti yöneticilerinin kendisine destek olmamasını da eleştiren Gürzel, yalnızca AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ile Beykoz halkının kendisine destek verdiğini kaydetti.Gürzel, Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada da, kendisiyle ilgisi olmayan yargı süreci nedeniyle ağır iftiralara maruz kaldığını belirterek, CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmet sunamayacağını düşündüğünü ifade etti.Açıklamasını “Söz konusu şartlar altında, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum” sözleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/savcilik-beykoz-belediye-baskani-alaattin-koselerin-tahliyesine-itiraz-etti-1099163391.html

beykoz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, beykoz, beykoz belediyesi