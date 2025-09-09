https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/beykoz-belediye-baskan-vekili-ozlem-vural-gurzel-partisinden-istifa-etti-1099238972.html
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partisinden istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti.Gürzel açıklamasında, 10 Mart 2025’ten bu yana yürüttüğü görev süresince doğruluk, adalet ve kamu yararını öncelikli ilke edindiğini belirterek, tüm belediye iş ve işlemlerinin hukuk çerçevesinde ve Beykoz halkının yararına gerçekleşmesini sağladığını vurguladı.Ancak görev süresi boyunca, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubundaki bazı kişilerden kişisel hırslar nedeniyle hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını, iftiralar ve psikolojik baskılarla karşılaştığını ifade etti. Parti yöneticilerinin kendisine destek olmamasını da eleştiren Gürzel, yalnızca AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ile Beykoz halkının kendisine destek verdiğini kaydetti.Gürzel, Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada da, kendisiyle ilgisi olmayan yargı süreci nedeniyle ağır iftiralara maruz kaldığını belirterek, CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmet sunamayacağını düşündüğünü ifade etti.Açıklamasını “Söz konusu şartlar altında, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum” sözleriyle tamamladı.
