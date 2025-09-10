https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beykoz-belediye-meclisinde-yeni-donem-chpnin-sandalye-sayisi-azaldi-1099260641.html
Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni dönem: CHP’nin sandalye sayısı azaldı
Beykoz Belediye Meclisi'nde yeni dönem: CHP'nin sandalye sayısı azaldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 eylül günü CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa etti.Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada Vural Gürzel, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm," vurgusunda bulundu.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Özlem Vural Gürzel’in istifası hakkında konuştu.Aslan, şunları söyledi:
beykoz
Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni dönem: CHP’nin sandalye sayısı azaldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada Vural Gürzel, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm," vurgusunda bulundu.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Özlem Vural Gürzel’in istifası hakkında konuştu.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, önce serbest kaldı, ardından mahkemenin itirazıyla yeniden tutuklandı. Köseler’in tutuklanmasının ardından Gürzel’in bazı paylaşımları ve açıklamaları istifanın geleceğini gösteriyordu. Şimdi yalnızca başkan vekili değil, Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti.
Böylece CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi’ndeki sandalye sayısı 15’e düştü ve parti, meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Siyaset kulislerinde istifa eden isimlerin, özellikle de başkan vekilinin AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar var. Bana göre bir milletvekili ya da belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, görevinden de ayrılmalı. Çünkü partiyle seçilen bir isim, partiden ayrıldığında koltuğunu da bırakmalı.