Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni dönem: CHP’nin sandalye sayısı azaldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, önce serbest kaldı, ardından mahkemenin itirazıyla yeniden tutuklandı. Köseler’in tutuklanmasının ardından Gürzel’in bazı paylaşımları ve açıklamaları istifanın geleceğini gösteriyordu. Şimdi yalnızca başkan vekili değil, Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti.

Böylece CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi’ndeki sandalye sayısı 15’e düştü ve parti, meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Siyaset kulislerinde istifa eden isimlerin, özellikle de başkan vekilinin AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar var. Bana göre bir milletvekili ya da belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, görevinden de ayrılmalı. Çünkü partiyle seçilen bir isim, partiden ayrıldığında koltuğunu da bırakmalı.