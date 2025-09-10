Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beykoz-belediye-meclisinde-yeni-donem-chpnin-sandalye-sayisi-azaldi-1099260641.html
Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni dönem: CHP’nin sandalye sayısı azaldı
Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni dönem: CHP’nin sandalye sayısı azaldı
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 eylül günü CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T13:45+0300
2025-09-10T13:45+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
beykoz
ak parti
chp
alaattin köseler
istifa
i̇stifa
radyo
radyo
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa etti.Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada Vural Gürzel, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm," vurgusunda bulundu.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Özlem Vural Gürzel’in istifası hakkında konuştu.Aslan, şunları söyledi:
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beykoz, ak parti, chp, alaattin köseler, istifa, i̇stifa, radyo, radyo, radyo sputnik
beykoz, ak parti, chp, alaattin köseler, istifa, i̇stifa, radyo, radyo, radyo sputnik

Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni dönem: CHP’nin sandalye sayısı azaldı

13:45 10.09.2025
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 eylül günü CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun CHP'den istifa etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada Vural Gürzel, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm," vurgusunda bulundu.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Özlem Vural Gürzel’in istifası hakkında konuştu.
Aslan, şunları söyledi:

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, önce serbest kaldı, ardından mahkemenin itirazıyla yeniden tutuklandı. Köseler’in tutuklanmasının ardından Gürzel’in bazı paylaşımları ve açıklamaları istifanın geleceğini gösteriyordu. Şimdi yalnızca başkan vekili değil, Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti.

Böylece CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi’ndeki sandalye sayısı 15’e düştü ve parti, meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Siyaset kulislerinde istifa eden isimlerin, özellikle de başkan vekilinin AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar var. Bana göre bir milletvekili ya da belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, görevinden de ayrılmalı. Çünkü partiyle seçilen bir isim, partiden ayrıldığında koltuğunu da bırakmalı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала