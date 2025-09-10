https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/belediye-temizlik-gorevlisinin-darp-edildigi-anlar-goruntulendi-ikinci-kattan-cop-poseti-1099242614.html
Belediye temizlik görevlisinin darp edildiği anlar görüntülendi: İkinci kattan çöp poşeti fırlattıkları için uyarmıştı
Adana'da belediye temizlik görevlisi çöplerini ikinci kattan sokağa atan bir kişiyi uyarması sonrası baba-oğul tarafından darp edildi. Şüphelilerden birinin... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
türkiye
adana
darp
temizlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
türki̇ye
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
Adana'da belediye temizlik görevlisi çöplerini ikinci kattan sokağa atan bir kişiyi uyarması sonrası baba-oğul tarafından darp edildi. Şüphelilerden birinin motosikletle birininse koşarak yetiştiği temizlik görevlisini darp ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.
Adana'da Seyhan Belediyesi'nde temizlik görevlisi Ulaş A'nın, Barış Mahallesi'nde bir baba ve oğlu tarafından darp edilmesiyle ilgili araç kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Kayıtlarda, Ulaş A'nın çöp kutularını kamyona döktüğü sırada bir kişinin ikinci kattaki evinden sokağa içinde çöp bulunan poşet attığı görülüyor. Tepki göstererek çöp poşetinin kutuya atılması gerektiğini söyleyen Ulaş A, mesai arkadaşıyla olay yerinden ayrılıyor.
Bir süre sonra zanlılardan S.Ö'nün motosikletle, babası Y.Ö'nün ise koşarak çöp aracının yanına geldiği ve Ulaş A'yı darp ettiği görülüyor.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler Y.Ö. ve oğlu S.Ö'yü gözaltına almıştı.