https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/son-dakika-haberler-trump-gorusune-gore-hindistan-ve-rusyayi-en-karanlik-ve-derin-cine-kaptirdik-1099139610.html
Trump: Görüşüne göre, Hindistan ve Rusya’yı en karanlık ve derin Çin’e kaptırdık
Trump: Görüşüne göre, Hindistan ve Rusya’yı en karanlık ve derin Çin’e kaptırdık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, Çin’deki ŞİÖ zirvesinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Görünüşe göre Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T14:32+0300
2025-09-05T14:32+0300
2025-09-05T14:57+0300
dünya
donald trump
rusya
çin
abd
haberler
çin devlet başkanı şi cinping
hindistan başbakanı narendra modi
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316542_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_15b52efb58476b6fc8fbaa1c1041dc88.jpg
ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin birlikte yürüdüğü bir fotoğraf karesini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, yine Çin’i gündeme aldı.Trump, yaptığı paylaşımda "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun” ifadelerini kullandı.‘Endişe duymuyorum’ demiştiTrump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" söylemişti.Trump, Temmuz ayında Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/abd-basini-trump-ve-putin-ayni-fikirde-baris-cabalarinin-duraklamasindan-avrupayi-sorumlu-1099137751.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316542_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7a5ae10ea8b6344bf726e996453f19a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, rusya, çin, abd, haberler, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, truth social
donald trump, rusya, çin, abd, haberler, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, truth social
Trump: Görüşüne göre, Hindistan ve Rusya’yı en karanlık ve derin Çin’e kaptırdık
14:32 05.09.2025 (güncellendi: 14:57 05.09.2025)
ABD Başkanı, Çin’deki ŞİÖ zirvesinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Görünüşe göre Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık” notu yazdı.
ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin birlikte yürüdüğü bir fotoğraf karesini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, yine Çin’i gündeme aldı.
Trump, yaptığı paylaşımda "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun” ifadelerini kullandı.
‘Endişe duymuyorum’ demişti
Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" söylemişti.
Trump, Temmuz ayında Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.