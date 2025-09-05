https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/son-dakika-haberler-trump-gorusune-gore-hindistan-ve-rusyayi-en-karanlik-ve-derin-cine-kaptirdik-1099139610.html

Trump: Görüşüne göre, Hindistan ve Rusya’yı en karanlık ve derin Çin’e kaptırdık

ABD Başkanı, Çin’deki ŞİÖ zirvesinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Görünüşe göre Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin birlikte yürüdüğü bir fotoğraf karesini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, yine Çin’i gündeme aldı.Trump, yaptığı paylaşımda "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun” ifadelerini kullandı.‘Endişe duymuyorum’ demiştiTrump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında ​​Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" söylemişti.Trump, Temmuz ayında Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.

