https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/balide-sel-felaketi-6-kisi-hayatini-kaybetti-yollar-kapandi-1099267318.html

Bali’de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti, yollar kapandı

Bali’de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti, yollar kapandı

Sputnik Türkiye

Tropik cennet Bali bu kez sel felaketiyle gündemde. Günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar can aldı, yollar kapandı ve adanın uluslararası havaalanına ulaşım... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T18:29+0300

2025-09-10T18:29+0300

2025-09-10T18:29+0300

dünya

bali

sel

can kaybı

sel felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/04/1044190319_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_84b7057d7f1afbe998d13db9f0357788.jpg

Yetkililer, Bali’nin Jembrana bölgesinde 2, Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Flores Adası’nda ise 4 kişinin selden hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle Bali’de 85 kişi tahliye edildi. Afet Ajansı Başkanı Suharyanto, “Bali’de iki, Flores’te dört can kaybı var. Kayıp kişiler için aramalar sürüyor” dedi.Havalimanı yolları kapandı Başkent Denpasar’da iki bina yıkılırken, adanın dünyaca ünlü turizm merkezi için kritik önem taşıyan uluslararası havaalanına ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Yolların çoğu kapanırken, sadece kamyonların geçişine izin verildi. Yaklaşık 200 kurtarma görevlisi bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor.İklim değişikliğinin etkisi Endonezya’da kasım nisan arasındaki muson sezonunda seller ve toprak kaymaları sık görülüyor. Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin yağışları daha şiddetli ve uzun süreli hale getirdiğini vurguluyor. Bali ve çevresindeki felaket, son aylarda ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen can kayıplı seller zincirine eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/hindistanda-1988den-beri-en-kotu-sel-felaketi-son-dakika-en-az-30-olu--1099055172.html

bali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bali, sel, can kaybı, sel felaketi