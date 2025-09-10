https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/balide-sel-felaketi-6-kisi-hayatini-kaybetti-yollar-kapandi-1099267318.html
Bali'de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti, yollar kapandı
Bali’de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti, yollar kapandı
10.09.2025
Yetkililer, Bali’nin Jembrana bölgesinde 2, Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Flores Adası’nda ise 4 kişinin selden hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle Bali’de 85 kişi tahliye edildi. Afet Ajansı Başkanı Suharyanto, “Bali’de iki, Flores’te dört can kaybı var. Kayıp kişiler için aramalar sürüyor” dedi.Havalimanı yolları kapandı Başkent Denpasar’da iki bina yıkılırken, adanın dünyaca ünlü turizm merkezi için kritik önem taşıyan uluslararası havaalanına ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Yolların çoğu kapanırken, sadece kamyonların geçişine izin verildi. Yaklaşık 200 kurtarma görevlisi bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor.İklim değişikliğinin etkisi Endonezya’da kasım nisan arasındaki muson sezonunda seller ve toprak kaymaları sık görülüyor. Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin yağışları daha şiddetli ve uzun süreli hale getirdiğini vurguluyor. Bali ve çevresindeki felaket, son aylarda ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen can kayıplı seller zincirine eklendi.
Bali’de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti, yollar kapandı
Tropik cennet Bali bu kez sel felaketiyle gündemde. Günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar can aldı, yollar kapandı ve adanın uluslararası havaalanına ulaşım neredeyse durdu.
Yetkililer, Bali’nin Jembrana bölgesinde 2, Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Flores Adası’nda ise 4 kişinin selden hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sel nedeniyle Bali’de 85 kişi tahliye edildi. Afet Ajansı Başkanı Suharyanto, “Bali’de iki, Flores’te dört can kaybı var. Kayıp kişiler için aramalar sürüyor” dedi.
Havalimanı yolları kapandı
Başkent Denpasar’da iki bina yıkılırken, adanın dünyaca ünlü turizm merkezi için kritik önem taşıyan uluslararası havaalanına ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Yolların çoğu kapanırken, sadece kamyonların geçişine izin verildi. Yaklaşık 200 kurtarma görevlisi bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor.
İklim değişikliğinin etkisi
Endonezya’da kasım nisan arasındaki muson sezonunda seller ve toprak kaymaları sık görülüyor. Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin yağışları daha şiddetli ve uzun süreli hale getirdiğini vurguluyor. Bali ve çevresindeki felaket, son aylarda ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen can kayıplı seller zincirine eklendi.