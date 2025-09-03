https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/hindistanda-1988den-beri-en-kotu-sel-felaketi-son-dakika-en-az-30-olu--1099055172.html
Hindistan'da büyük sel felaketi: En az 30 ölü
Hindistan'da büyük sel felaketi: En az 30 ölü
Sputnik Türkiye
Pencab eyaletinde en az 354 bin kişi selden etkilendi, yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi.
2025-09-03T12:26+0300
2025-09-03T12:26+0300
2025-09-03T12:28+0300
dünya
hindistan
pencap
sel
sel felaketi
muson yağmurları
hindistan meteoroloji kurumu
asya & pasifik
pakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099054065_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f938d34299eba4950ec661a46c2a029f.jpg
Yetkililer Pencap eyaletinin 23 bölgesinin sular altında kaldığını kaydederken, şu ana kadar ölü sayısı en az 30 olarak açıklandı. Selin etkilediği düşük rakımlı bölgelerden yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilirken, Pencap Eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, eyaletin 1988’den bu yana görülen en kötü sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Çok sayıda afet müdahale ekibi ve Hint ordusu, kurtarma operasyonlarına destek veriyor.Nehirlerde su seviyesi yükseliyor Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerindeki su seviyeleri, şiddetli yağışlar nedeniyle tehlikeli seviyelere ulaştı. Birçok barajın da tam kapasiteye yaklaştığı bildirildi. Sutlej Nehri kıyısında yaşayanlar, su seviyelerini gece boyunca takip ederek güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Hava kuvvetleri ve donanma görevde Çok sayıda afet müdahale ekibi, Hint ordusu, hava kuvvetleri ve donanma kurtarma operasyonlarına destek veriyor. Operasyonlarda 35 helikopter ve 100’den fazla bot kullanılıyor.Muson yağmurları tetikliyor Hindistan Meteoroloji Kurumu, sellerin muson akıntıları ile batıdan gelen hava sistemlerinin tekrarlayan etkileşimlerinden kaynaklandığını açıkladı. Bu durum, kuzey Hindistan'ın diğer bölgelerinde de alışılmadık derecede yoğun yağışlara neden oldu. Pakistan'da da sel felaketi Sınırın ötesinde, Pakistan'ın Pencap eyaletinde de seller son haftalarda yaklaşık 2 milyon insanı etkiledi. Bölgedeki felaket, her iki ülkedeki milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/pasifikte-cifte-tehlike-kiko-kasirgasi-ve-dev-tropik-firtina-lorena-ayni-anda-gucleniyor-1099051828.html
hindistan
pencap
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099054065_179:0:1379:900_1920x0_80_0_0_1b3a764a201149ed01f4f31435636485.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, pencab, sel
Hindistan'da büyük sel felaketi: En az 30 ölü
12:26 03.09.2025 (güncellendi: 12:28 03.09.2025)
Hindistan'ın Pencap eyaletindeki yoğun yağış ve seller 354 binden fazla insanı etkiledi.
Yetkililer Pencap eyaletinin 23 bölgesinin sular altında kaldığını kaydederken, şu ana kadar ölü sayısı en az 30 olarak açıklandı.
Selin etkilediği düşük rakımlı bölgelerden yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilirken, Pencap Eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, eyaletin 1988’den bu yana görülen en kötü sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Çok sayıda afet müdahale ekibi ve Hint ordusu, kurtarma operasyonlarına destek veriyor.
Nehirlerde su seviyesi yükseliyor
Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerindeki su seviyeleri, şiddetli yağışlar nedeniyle tehlikeli seviyelere ulaştı. Birçok barajın da tam kapasiteye yaklaştığı bildirildi. Sutlej Nehri kıyısında yaşayanlar, su seviyelerini gece boyunca takip ederek güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.
Hava kuvvetleri ve donanma görevde
Çok sayıda afet müdahale ekibi, Hint ordusu, hava kuvvetleri ve donanma kurtarma operasyonlarına destek veriyor. Operasyonlarda 35 helikopter ve 100’den fazla bot kullanılıyor.
Muson yağmurları tetikliyor
Hindistan Meteoroloji Kurumu, sellerin muson akıntıları ile batıdan gelen hava sistemlerinin tekrarlayan etkileşimlerinden kaynaklandığını açıkladı. Bu durum, kuzey Hindistan'ın diğer bölgelerinde de alışılmadık derecede yoğun yağışlara neden oldu.
Pakistan'da da sel felaketi
Sınırın ötesinde, Pakistan'ın Pencap eyaletinde de seller son haftalarda yaklaşık 2 milyon insanı etkiledi. Bölgedeki felaket, her iki ülkedeki milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor.